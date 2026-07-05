Revista Summa distingue a Banreservas entre las empresas más destacadas de la región

La entidad financiera fue reconocida por su liderazgo en cultura organizacional, además de sobresalir en innovación, transformación digital y capacidad de aprendizaje en Centroamérica y República Dominicana

Bartolo García

El Banco de Reservas fue reconocido por Revista Summa como una de las Empresas Líderes de Centroamérica y República Dominicana 2026, gracias a su desempeño en los cuatro pilares estratégicos evaluados por la publicación: Cultura Organizacional, Agilidad de Aprendizaje, Innovación y Transformación Digital. La distinción forma parte del estudio especial elaborado por la revista con motivo de su 32.º aniversario.

Entre los principales resultados, Banreservas obtuvo el primer lugar en República Dominicana en la categoría de Cultura Organizacional y alcanzó el cuarto puesto a nivel regional, consolidándose como una de las organizaciones con mejores prácticas en liderazgo, desarrollo del talento humano y fortalecimiento de su cultura corporativa.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó que este reconocimiento representa un estímulo para continuar promoviendo una cultura basada en la excelencia, la innovación y la mejora continua. Destacó que el logro es resultado del compromiso y la dedicación de los colaboradores de la institución, quienes contribuyen al fortalecimiento de un servicio cada vez más cercano y eficiente para los clientes.

En la categoría de Agilidad de Aprendizaje, la entidad alcanzó el segundo lugar en República Dominicana y el noveno puesto en el ámbito regional, reflejando su capacidad para adaptarse a los cambios, desarrollar nuevas competencias y fomentar una cultura de aprendizaje permanente dentro de la organización.

Asimismo, Banreservas obtuvo el cuarto lugar nacional en las categorías de Innovación y Transformación Digital, ubicándose en las posiciones 23 y 25, respectivamente, dentro del ranking regional. Estos resultados evidencian los avances de la institución en la incorporación de nuevas tecnologías, la modernización de sus procesos y el fortalecimiento de la experiencia de sus clientes.

El estudio de Revista Summa fue elaborado a partir de 1,500 consultas realizadas a empresarios y altos ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana entre marzo y abril de 2026. Con este reconocimiento, Banreservas reafirma su compromiso de continuar impulsando una gestión innovadora, sostenible y centrada en las personas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico y social del país.