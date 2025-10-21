Retiran semáforo caído en el Malecón tras ráfagas de tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, DN.– La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, activó este lunes un operativo de emergencia para retirar un semáforo que colapsó en la autopista 30 de Mayo, a causa de las fuertes ráfagas de viento provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El incidente se produjo en la intersección de la 30 de Mayo con la calle San Juan Bautista, en las inmediaciones de la Feria Ganadera, provocando una obstrucción parcial del tránsito en dirección oeste-este del Malecón capitalino.

De inmediato, brigadas del ayuntamiento, los bomberos y técnicos del Intrant acudieron al lugar para asegurar el área y proceder con el retiro del poste y los cables caídos, evitando así posibles accidentes.

La alcaldesa Carolina Mejía, quien ha estado al frente de las labores preventivas por el paso del fenómeno atmosférico, dispuso personal técnico adicional para reforzar el operativo y aseguró que, si fuera necesario, ella misma supervisará directamente las maniobras para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Estamos trabajando en equipo para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de los capitaleños”, expresó la alcaldesa Mejía en un comunicado emitido por la Alcaldía del DN.

Las autoridades informaron que el colapso del semáforo se debió al fuerte impacto de las ráfagas de viento generadas por la tormenta tropical Melissa, que ha afectado la capital con lluvias intermitentes y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora durante la tarde.

El Cuerpo de Bomberos del DN, bajo la dirección del general José Luis Frómeta Herasme, mantuvo acordonada la zona mientras los equipos técnicos desmontaban los restos metálicos y verificaban la estabilidad de las estructuras cercanas, incluyendo postes eléctricos y luminarias del área.

Por su parte, el Intrant informó que realiza un levantamiento de daños en la red semafórica del Distrito Nacional, para determinar si otros dispositivos resultaron afectados por los vientos o las lluvias. Además, se trabaja en la reinstalación provisional de señalización vial temporal para garantizar la circulación segura de los vehículos en la zona.

La Alcaldía del DN también instruyó al personal de Espacios Públicos y Obras Comunitarias a realizar inspecciones preventivas en otras avenidas vulnerables, como la George Washington, Lincoln y Jiménez Moya, a fin de detectar postes o estructuras debilitadas por la humedad.

La tormenta tropical Melissa, que afecta parte del territorio nacional, ha generado también la caída de árboles y carteles publicitarios en distintos puntos del Gran Santo Domingo, aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños mayores en edificaciones públicas.

La alcaldesa Carolina Mejía reiteró su llamado a la población a mantener la prudencia y evitar transitar por zonas costeras mientras persistan las ráfagas y las lluvias. “Estamos coordinando con el COE y las instituciones del Sistema 9-1-1 para atender cualquier emergencia que se presente”, afirmó.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene al Gran Santo Domingo en alerta amarilla, debido a la posibilidad de acumulaciones de agua, caídas de objetos y deslizamientos leves por la saturación del suelo.

Las labores de retiro del semáforo caído concluyeron al caer la noche, restableciendo el tránsito en la zona. Las autoridades continuarán vigilando las condiciones meteorológicas y anunciaron que otros equipos permanecerán en monitoreo permanente ante los posibles efectos residuales de la tormenta.

