Resort para adultos Live Aqua Punta Cana obtiene certificación internacional Green Key por su compromiso con la sostenibilidad

Bartolo García

Punta Cana. – El hotel Live Aqua Punta Cana, reconocido por su concepto de lujo sensorial solo para adultos, recibió la certificación medioambiental internacional Green Key, un reconocimiento que distingue a los establecimientos turísticos que promueven la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del entorno natural.

El galardón fue otorgado por la Foundation for Environmental Education (FEE), una organización con presencia en más de 60 países que avala los estándares más exigentes en materia de responsabilidad ambiental dentro del sector hotelero global.

Esta certificación coloca a Live Aqua Punta Cana entre los hoteles más sostenibles del Caribe, al cumplir con los estrictos criterios del programa Green Key, que incluyen la reducción del consumo de agua y energía, la gestión eficiente de residuos, el uso responsable de productos químicos y la implementación de políticas de sensibilización ambiental entre huéspedes y empleados.

Durante el acto de entrega, los ejecutivos del resort expresaron su satisfacción por este reconocimiento, resaltando que el logro refleja el esfuerzo conjunto de su equipo por mantener un modelo de hospitalidad basado en el respeto al entorno y la innovación sustentable.

“Recibir la certificación Green Key es una confirmación de nuestro compromiso con el planeta. Queremos que cada experiencia en Live Aqua sea sinónimo de bienestar, pero también de conciencia ambiental”, expresaron los representantes del hotel.

El complejo hotelero ha implementado diversas iniciativas ecológicas, como la instalación de sistemas de ahorro energético, la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, la reutilización de aguas grises para riego y programas de educación ambiental para colaboradores y visitantes.

Además, el resort promueve el consumo local mediante alianzas con productores de la región, priorizando ingredientes orgánicos y sostenibles en su oferta gastronómica, con el fin de fortalecer las economías locales y reducir su huella de carbono.

La certificación Green Key, considerada un sello de calidad ambiental internacional, impulsa el turismo responsable y distingue a los hoteles que demuestran mejoras continuas en su gestión ambiental y en su impacto positivo hacia la comunidad.

En República Dominicana, solo un grupo selecto de hoteles ostenta esta distinción, lo que convierte a Live Aqua Punta Cana en un referente de sostenibilidad y lujo consciente dentro del país y la región.

El reconocimiento también contribuye al posicionamiento de Punta Cana como un destino líder en turismo sostenible del Caribe, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la visión de un modelo turístico más equilibrado y respetuoso con los recursos naturales.

Live Aqua Punta Cana reafirma así su filosofía de brindar experiencias de bienestar integral, donde el confort y la elegancia conviven en armonía con la naturaleza. Su compromiso no se limita al entorno físico, sino que abarca el desarrollo humano, la inclusión social y la educación ambiental.

“Cada paso hacia la sostenibilidad es un paso hacia el futuro”, concluyeron sus ejecutivos, reiterando que continuarán fortaleciendo sus políticas verdes como parte esencial de su identidad y de su promesa de valor hacia huéspedes, empleados y la comunidad.

