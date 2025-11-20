Residentes se sienten aliviados con avances del alcantarillado en Ensanche Libertad

Santiago de los Caballeros, RD. – Moradores del ensanche Libertad expresaron su satisfacción y agradecimiento a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), por los avances en los trabajos de ampliación del colector de aguas residuales que se ejecutan en ese sector. El proyecto busca incrementar la capacidad de conducción del sistema de alcantarillado sanitario.

Los residentes explicaron que durante años enfrentaron serios problemas con las aguas residuales, agravados por el crecimiento y las nuevas construcciones levantadas allí.

“Estábamos pasando muchas dificultades. Ahora me siento feliz porque están resolviendo en todo el barrio”, manifestó Erminia Morales, residente en la calle Proyecto IV del ensanche Libertad.

“Esto era un problema serio de verdad. Ahora vemos que están resolviendo, gracias a Dios y a Coraasan”, expresó la comunitaria Flora Paulino.

El director general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, informó que los trabajos del sistema de recolección presentan un avance del 60 por ciento y se ejecutan con una inversión que asciende a 54 millones de pesos, beneficiando al ensanche Libertad, La Ciénaga, El Invi y sectores aledaños.

Asimismo, explicó que la ampliación del colector incluye la instalación de tuberías de PVC de 16 y 12 pulgadas, además de una red de alcantarillado de 8 pulgadas, todas empalmadas en un registro común ubicado en la avenida 27 de Febrero.

Señaló que los tramos correspondientes a la carretera La Ciénaga y las avenidas Estrella Sadhalá y 27 de Febrero ya fueron concluidos y las vías debidamente bacheadas.

“Este colector colapsó debido al crecimiento poblacional. En la vía principal trabajamos en horario nocturno por tramos y ahora estamos en las calles internas del ensanche Libertad. Nuestro objetivo es contribuir al saneamiento y, por ende, a una mejor calidad de vida de la gente”, dijo Cueto.

Destacó además que este proyecto forma parte de la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha priorizado la salud y el bienestar de los ciudadanos.