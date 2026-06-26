Rescatistas dominicanos se unen a labores de emergencia tras devastador terremoto en Venezuela

Bartolo García

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron el país, para supervisar las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Durante el recorrido, agradeció la solidaridad internacional y destacó la llegada de los primeros rescatistas enviados por República Dominicana, por disposición del presidente Luis Abinader.

Rodríguez expresó su reconocimiento al equipo dominicano por sumarse a los esfuerzos para salvar vidas y anunció que en las próximas horas arribarán brigadas de rescate de otros países. La funcionaria aseguró que la prioridad del Gobierno venezolano es localizar a las personas que permanecen bajo los escombros y brindar asistencia a las familias afectadas.

‼️ Delcy Rodríguez visita La Guaira, declarada zona de desastre https://t.co/ed6dyGNykr



La mandataria encargada aseguró que los equipos de rescate internacional estarán arribando "en las próximas horas". pic.twitter.com/ef9FWzj3MD — RT Última Hora (@RTultimahora) June 25, 2026

Desde la localidad de Macuto, la mandataria manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y afirmó que todas las instituciones del Estado permanecen desplegadas en las zonas de mayor impacto. “Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”, expresó durante su recorrido por las áreas devastadas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud venezolano, los terremotos han dejado un saldo preliminar de 235 fallecidos y más de 4,300 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda. Las autoridades también informaron que al menos 250 edificaciones resultaron total o parcialmente destruidas, además de daños en puentes, vías de comunicación e infraestructura crítica.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que desde el primer movimiento telúrico se han registrado 138 réplicas de distinta intensidad, lo que mantiene en alerta a los organismos de emergencia y dificulta las operaciones de rescate. Asimismo, hizo un llamado a concentrar todos los esfuerzos en salvar vidas y atender a las personas afectadas.

Los dos fuertes sismos ocurrieron el miércoles poco después de las 6:00 de la tarde. El primero alcanzó una magnitud de 7.2, con epicentro cercano a Montalbán, en el estado Carabobo, mientras que el segundo fue de 7.5, con epicentro próximo a Yumare, en Yaracuy. Ambos movimientos son considerados los más intensos registrados en Venezuela en los últimos 126 años.

Tras la emergencia, el Gobierno venezolano declaró estado de emergencia nacional y designó a La Guaira como zona de desastre, mientras continúan las operaciones de rescate con el apoyo de equipos nacionales e internacionales. Las autoridades reiteraron que la prioridad sigue siendo la atención a las víctimas, la recuperación de sobrevivientes y la evaluación de los daños ocasionados por el desastre natural.