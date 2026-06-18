República Dominicana será sede por primera vez la Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea



Santo Domingo. – La República Dominicana acogerá este viernes 19 de junio la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, un órgano comercial de alto nivel que agrupa a 42 países miembros, y que se reunirá por primera vez en el país.



La apertura estará encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea (UE), Maroš Šefčovič, y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.



Este importante evento se realiza en el país en un momento histórico y clave para el comercio mundial, donde los principales mercados buscan relocalizar, geográficamente, sus centros de distribución y abastecimiento de materias primas y de los bienes que consumen.



En ese sentido la República Dominicana, en su rol de organizador y anfitrión de la reunión, fortalece a su vez las relaciones comerciales con sus vecinos en el Caribe y con Europa, lo que ha de incrementar y diversificar sus exportaciones, principal rubro económico del país.



Sanz Lovatón destacó la satisfacción del gobierno dominicano por albergar este encuentro, al señalar que “es motivo de grata satisfacción ser sede de esta quinta reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, un espacio fundamental para avanzar en el fortalecimiento de nuestra relación biregional y en la consolidación de una agenda común basada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible”.



Asimismo, resaltó que la República Dominicana valora profundamente la relación estratégica entre los Estados del CARIFORO y la Unión Europea, sustentada en los principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y promoción del desarrollo económico y social de sus pueblos.



En el marco de la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, se sostendrán reuniones preparatorias desde este jueves 18 y se realizarán los premios los premios EPA-UE (Economic Partnership Agreement), un evento que premia a las empresas exportadoras o importadoras que mejor aprovechan el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE).



Durante las jornadas de trabajo, los participantes abordarán temas fundamentales relacionados con el funcionamiento institucional del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otros asuntos prioritarios para ambas regiones.