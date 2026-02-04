República Dominicana se proyecta como epicentro de inversiones en América Latina, resalta ministro en foro de Miami

Bartolo García

La República Dominicana continúa afianzándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión en América Latina y el Caribe, gracias a su estabilidad macroeconómica, su ubicación estratégica y un entorno de negocios cada vez más competitivo.

Así lo destacó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, durante su participación en la conferencia “Perspectivas de las Américas 2026”, celebrada en Miami, Florida.

El funcionario explicó que, en un contexto global marcado por incertidumbres económicas y geopolíticas, la República Dominicana ha logrado diferenciarse reduciendo riesgos y ofreciendo reglas claras a los inversionistas.

“Hoy competimos como plataformas, no como países aislados”, expresó, al resaltar que el país combina proximidad geográfica con capacidad industrial, talento humano y fortaleza logística.

Durante su ponencia en el panel “Navegando la logística: abriendo oportunidades en el hemisferio occidental”, organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe (AACCLA), el ministro afirmó que la nación se ha convertido en un socio estratégico de Estados Unidos.

Indicó que el comercio bilateral entre ambos países alcanzó en 2025 los 18,977 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 2.7 %.

De ese total, las exportaciones dominicanas sumaron 7,124 millones de dólares, mientras que las importaciones desde territorio estadounidense ascendieron a 11,852.9 millones.

Sanz Lovatón destacó que la República Dominicana es el país del DR-CAFTA con el que Estados Unidos mantiene el mayor superávit comercial acumulado en la última década.

Entre 2015 y 2024, ese superávit superó los 42,000 millones de dólares, contribuyendo a reducir el déficit comercial estadounidense.

En cuanto a las zonas francas, señaló que actualmente operan 860 empresas en 97 parques industriales, generando más de 200,000 empleos directos.

Las exportaciones de este sector alcanzaron en 2025 un récord histórico de 8,604 millones de dólares, con fuerte presencia de capital estadounidense.

Asimismo, informó que la inversión extranjera directa cerró 2025 en más de 5,000 millones de dólares, reflejando la confianza internacional en la economía dominicana.

Otro elemento clave es la conectividad, con ocho aeropuertos internacionales y enlaces con más de 70 países, lo que fortalece al país como hub logístico regional.

El ministro resaltó que bajo la visión del presidente Luis Abinader, se han impulsado reformas que favorecen la agilidad empresarial y la protección de la propiedad intelectual.

Mencionó iniciativas como “Exporta Más”, “Despacho 24 horas” y “Cero Burocracia”, que han reducido trámites y acelerado procesos comerciales.

También celebró la salida del país de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 de Estados Unidos, fortaleciendo la confianza jurídica.

Para el futuro, Sanz Lovatón señaló que el objetivo es seguir ampliando el nearshoring, integrar más mipymes a las cadenas de valor y potenciar sectores tecnológicos como los semiconductores.

El panel contó además con la participación de ejecutivos de alto nivel del sector logístico y aeroportuario internacional.

Con estos avances, la República Dominicana se consolida como una nueva capital de inversión en la región, combinando estabilidad, infraestructura moderna y una visión estratégica de desarrollo económico sostenible.