República Dominicana refuerza su liderazgo anticorrupción en foro global de la ONU

Bartolo García

La República Dominicana reafirmó su compromiso con la integridad pública y la lucha contra la corrupción al participar en la 11va Conferencia de Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP11), celebrada en Doha, Estado de Qatar.

Durante el evento, la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), destacó la activa participación del país en la copatrocinación de resoluciones estratégicas orientadas a fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública.

Entre las resoluciones adoptadas por la plenaria se encuentran iniciativas para mejorar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, así como el fortalecimiento de la recopilación y uso de datos para combatir la corrupción y mitigar sus impactos.

Asimismo, se aprobaron propuestas para reforzar las estrategias contra los delitos ambientales y para promover valores éticos e integridad en niños y jóvenes mediante programas educativos, considerados herramientas esenciales para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

De manera particular, Ortiz Bosch resaltó la resolución sobre transparencia en el financiamiento político, copatrocinada por la República Dominicana junto a países como Noruega, Albania, Mongolia, Ghana, México y Costa Rica, la cual contó con el respaldo de 166 Estados y de organizaciones de la sociedad civil.

La delegación dominicana estuvo integrada por la embajadora Gilka Meléndez, quien participó como panelista; la doctora Delta Paniagua Feliz, directora jurídica de la DIGEIG y experta gubernamental ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); y el doctor Manuel Conde, coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

A través de un audiovisual, Ortiz Bosch presentó la Declaración País ante la plenaria de la Convención, subrayando la voluntad del Gobierno dominicano de evolucionar desde una política basada en compromisos declarativos hacia un régimen de consecuencias sustentado en el Estado de derecho.

En el marco de la COSP11, la República Dominicana también participó en un panel organizado por los Estados Unidos sobre tráfico ilícito de migrantes y combate a la delincuencia organizada transnacional.

En dicho panel, la embajadora Meléndez compartió espacio con la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Maggie Nardi, y representantes de la UNODC, donde se expusieron avances y resultados en la detección e investigación de casos de corrupción.

Durante ese intercambio, la delegación dominicana destacó los logros en la recuperación de activos y las buenas prácticas institucionales implementadas para enfrentar la corrupción que involucra a funcionarios públicos.

La participación nacional se extendió además al Quinto Simposio de Anticorrupción organizado por la UNODC, enfocado en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, detección y persecución de prácticas corruptas.

Por su parte, Delta Paniagua Feliz tuvo a su cargo la coordinación general de la participación dominicana en la COSP11, además de intervenir directamente en las negociaciones de las resoluciones copatrocinadas y en reuniones bilaterales con otros Estados partes.

Estos encuentros permitieron el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de ética pública, integridad gubernamental y cooperación internacional.

Ortiz Bosch valoró positivamente los resultados alcanzados, señalando que consolidan el posicionamiento de la República Dominicana en el escenario internacional como un país comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, la funcionaria afirmó que la participación en la COSP11 reafirma el compromiso nacional con los principios y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fortaleciendo las bases para una gestión pública más íntegra y confiable.