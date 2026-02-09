República Dominicana insiste en una acción internacional firme para restaurar la estabilidad en Haití

Bartolo García

La República Dominicana reiteró su respaldo a los esfuerzos multilaterales orientados a frenar la violencia que afecta a Haití, subrayando la importancia de una acción internacional coordinada y sostenida frente al avance de las bandas criminales.

Las autoridades dominicanas destacaron que la crisis en el país vecino exige señales claras de unidad política entre los líderes haitianos, como condición indispensable para lograr una respuesta efectiva ante el deterioro de la seguridad y el orden institucional.

En ese contexto, el Gobierno dominicano sostuvo que la estabilidad de Haití dependerá en gran medida de la capacidad de sus autoridades para mantener el respaldo institucional al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y consolidar un liderazgo firme frente a la emergencia nacional.

Desde Santo Domingo se observa con atención el rol de la comunidad internacional, la cual ha manifestado su expectativa de gestos concretos de consenso político que permitan avanzar en la recuperación de la gobernabilidad haitiana.

Las autoridades dominicanas señalaron que la sociedad haitiana enfrenta profundas carencias sociales, con amplios sectores de la población afectados por la falta de servicios básicos, inseguridad y el colapso de estructuras estatales.

Para el Ejecutivo dominicano, solo un Gobierno haitiano fortalecido podrá responder a esas demandas urgentes y encaminar al país hacia la restauración de la normalidad institucional.

En los próximos meses se prevé el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), junto a otras iniciativas multilaterales que buscan recuperar territorios controlados por grupos armados.

El objetivo principal de estas acciones será frenar la violencia, restablecer el orden público y crear condiciones que permitan la celebración de elecciones libres y el fortalecimiento de las instituciones estatales.

La República Dominicana reconoció los primeros avances en materia de seguridad logrados por la fuerza de tarea liderada por Fils-Aimé, aunque insistió en que el proceso aún enfrenta grandes desafíos.

El Gobierno dominicano considera que la recuperación plena de la autoridad estatal es un elemento esencial para el éxito de las estrategias internacionales implementadas en Haití.

Asimismo, reafirmó su compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en especial la Resolución 2793, que formaliza la creación de la GSF y de una nueva Oficina de Apoyo de la ONU.

Las autoridades insistieron en que la aplicación efectiva de estos mecanismos debe ir acompañada de recursos suficientes y de una ejecución ágil para enfrentar la crisis con resultados concretos.

Desde el país se ha reiterado que la violencia en Haití no solo afecta a su población, sino que tiene implicaciones regionales, por lo que requiere una respuesta colectiva y responsable.

Finalmente, la República Dominicana subrayó que continuará apoyando todas las iniciativas que promuevan la paz, la institucionalidad y el desarrollo sostenible en Haití, convencida de que una nación vecina estable beneficia a toda la región del Caribe.

