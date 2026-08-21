República Dominicana define sus selecciones para la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) anunció oficialmente los equipos que representarán a la República Dominicana en la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, competencia internacional que se desarrollará del 10 al 30 de septiembre en la histórica ciudad de Samarcanda, Uzbekistán.

La conformación de las selecciones nacionales se produjo luego de la celebración de los Campeonatos Nacionales Superiores de Ajedrez, desarrollados en las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano (COD). Los jugadores seleccionados obtuvieron su derecho a representar al país tras destacarse en las principales competencias nacionales del deporte ciencia.

El equipo masculino estará integrado por José Lisandro Muñoz, Josué Araújo Sánchez, David Camacho, Víctor Méndez y Christopher Guzmán, quienes tendrán la responsabilidad de defender los colores dominicanos durante una de las competencias de ajedrez por equipos más importantes del calendario internacional.

Por su parte, la selección femenina estará conformada por Patricia Castillo, Mary Loly González, Carla Mya, Miguelina de la Rosa y Franchesca Luzón. A la representación dominicana también se suma el árbitro internacional Wilfredo Paulino, quien formará parte del cuerpo arbitral encargado de impartir justicia durante el evento mundial.

El Maestro FIDE Braulio Ramírez, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez, destacó el nivel competitivo alcanzado por ambas selecciones y explicó que los integrantes serán sometidos a una rigurosa preparación técnica antes de viajar a Uzbekistán, con el propósito de llegar en las mejores condiciones posibles a la competencia.

La Federación agradeció además el respaldo ofrecido por el Comité Olímpico Dominicano, encabezado por su presidente Garibaldy Bautista y su secretario general Luis Chanlatte, resaltando la colaboración de la institución para la realización de los torneos nacionales y el desarrollo del ajedrez de alto rendimiento en República Dominicana.

Los representantes dominicanos competirán bajo el sistema suizo a 11 rondas frente a selecciones de más de 200 países, en un escenario que reunirá a destacados exponentes del ajedrez mundial. La delegación llegará a Samarcanda con el objetivo de lograr una actuación sobresaliente y elevar la presencia de la República Dominicana en el deporte ciencia internacional.