República de Ideas anuncia a los 50 equipos finalistas que avanzan al Campamento de Ideas



Santo Domingo. – El concurso nacional República de Ideas, impulsado por el Gobierno de la República Dominicana como parte de la estrategia Meta RD 2036, anunció hoy a los 50 equipos finalistas seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación realizado por un comité técnico especializado.

Estos finalistas fueron escogidos entre las 558 propuestas recibidas durante la etapa de convocatoria, que reunió a más de 11,000 personas en encuentros comunitarios, mentorías virtuales y la gira nacional República de Ideas on Tour. Cada uno de los proyectos seleccionados representa la creatividad, el talento y la visión de una ciudadanía comprometida con imaginar un mejor país.

La lista completa de finalistas está disponible en el sitio web www.republicadeideas.do .

“Llegar a esta etapa demuestra la fuerza de la innovación dominicana. Agradecemos a cada persona que participó y celebramos a estos 50 equipos que hoy se convierten en ejemplo de compromiso, ingenio y esperanza”, destacó José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

Las propuestas finalistas abarcan las tres prioridades estratégicas del concurso:

Educación, con ideas para prevenir la deserción escolar, transformar la experiencia de aprendizaje y preparar a la juventud para el futuro.

MIPYMES, con soluciones que fortalecen los negocios locales, impulsando competitividad y sostenibilidad.

Agroindustria, con proyectos que modernizan la producción agrícola de forma accesible y replicable.

Próximas etapas

Los 50 equipos finalistas participarán en el Campamento de Ideas, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre, donde recibirán formación especializada, mentorías técnicas y acompañamiento de expertos nacionales e internacionales para fortalecer sus propuestas.

Posteriormente, en febrero de 2026, los equipos presentarán sus proyectos en la Expo Nacional, frente a un jurado que seleccionará las ideas ganadoras. Los proyectos premiados recibirán apoyos de entre USD $1,000 y $2,000 para los finalistas y premios en efectivo de hasta USD $25,000 para los ganadores, además de acceso a redes nacionales e internacionales.

Más que un concurso, un movimiento ciudadano

En muy poco tiempo, República de Ideas ha trascendido su carácter de concurso para convertirse en un movimiento por la innovación, un espacio donde la ciudadanía dentro y fuera del país comparte su creatividad, sus datos y su compromiso con el desarrollo sostenible de la nación.

Como ha señalado el presidente Luis Abinader, “el futuro no lo construye solo el Estado, lo construimos entre todos”.

República de Ideas se ha consolidado como una plataforma de co-creación y participación ciudadana que fortalece la democracia, la confianza y la inteligencia colectiva de la República Dominicana rumbo al 2036.

“Este movimiento demuestra que el cambio no viene solo de las instituciones, sino de la energía de miles de dominicanos que creen que las ideas pueden transformar el país”, expresó Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

El camino hacia Meta RD 2036 continúa, con una ciudadanía que ya ha demostrado su capacidad para innovar, colaborar y soñar en grande por la República Dominicana.