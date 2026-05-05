Reflexión sobre el liderazgo y la importancia de escuchar al pueblo

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros-Es querer creer que lo sencillo es siempre verdadero, porque quien dirige asume que posee la razón absoluta, amparado en la posición que ocupa y en la autoridad que le reviste, ignorando que la realidad es mucho más compleja y que el poder no garantiza sabiduría.

Esa idea carece de validez, porque nadie posee la verdad total, existen dimensiones de la realidad que escapan incluso a quienes toman decisiones, el ser humano es limitado, aprende constantemente y se equivoca, por lo que imponer una visión única resulta peligroso.

La verdadera verdad radica en la empatía, en la capacidad de escuchar y entender al otro, si se actuara con menos soberbia y más sensibilidad social, muchas decisiones tendrían mejores resultados, dejando de lado la desconexión con quienes realmente viven las consecuencias.

El pueblo no habla desde la teoría, habla desde la experiencia, desde la necesidad y el sufrimiento, por eso su voz no debe ser ignorada, no se trata de desconocimiento, sino de vivencias que deben ser tomadas en cuenta para construir soluciones más justas.

Un pueblo educado comprende mejor las instrucciones, entiende los contextos, analiza las situaciones planteadas, reconoce las consecuencias y también identifica los beneficios, por lo que la educación se convierte en una herramienta clave para el desarrollo colectivo.

Esto deja entrever la importancia de fortalecer la formación ciudadana, promover el pensamiento crítico y abrir espacios de participación, donde la gente pueda expresarse sin temor y ser tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones.

Nadie es imprescindible, cada ser humano posee su propio criterio, su manera de pensar y actuar, esa diversidad es la base de la sociedad, porque sin ella no existiría la libertad ni la posibilidad de construir caminos distintos.

Pretender que todos sigan una sola dirección es desconocer la esencia humana, es anular la voluntad individual y colectiva, lo que llevaría a una sociedad uniforme y sin capacidad de cuestionamiento, algo incompatible con la democracia.

Por eso, gobernar no es imponer, es escuchar, comprender y actuar con responsabilidad, reconociendo que la verdad no pertenece a una sola persona, sino que se construye entre todos, desde el respeto, la empatía y el compromiso con el bienestar común.