Reconocen a líderes del sector financiero, empresarial y ferretero durante Expo Construcción y Expo Equipos Pesados Puerto Plata 2026

Puerto Plata, RD.– En el marco de Expo Construcción Puerto Plata 2026 y Expo Equipos Pesados 2026, celebradas del 24 al 26 de abril en el Centro de Convenciones Blue JackTar, se desarrolló un amplio programa de reconocimientos a destacadas figuras de los sectores financiero, empresarial, inmobiliario y ferretero, por su invaluable contribución al desarrollo económico y productivo de la región Norte.

La jornada de reconocimientos, realizada el 25 de abril, destacó el papel estratégico de la banca, el empresariado y el sector comercial como pilares fundamentales para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la dinamización de la inversión y el impulso sostenido del sector construcción en la República Dominicana.

Reconocimientos al liderazgo financiero

En representación del Banco Popular Dominicano, fueron distinguidos Leonarda Reyes, Sarahí Durán, Francisco Martínez, Grisel Martínez, Yvelisse de León y José Miguel López, por su firme compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial y su respaldo constante a iniciativas orientadas al crecimiento económico.

Por parte de Banco Santa Cruz, recibieron reconocimiento Camila Tejeda Báez, Francisco Quintana, Alexandra Félix y Uriel Martínez, por su valioso aporte al desarrollo de las pymes y su impacto positivo en la inversión regional.

Asimismo, Banreservas reconoció a un amplio grupo de gerentes y líderes regionales, entre ellos Miguelina Bueno de Arias, Ismael Genao, Kenia Pascual, Gladys Polanco, Ramón Antonio Clark, María González, Hansell Lantigua, Lourdes Deyanira Pérez, Yndhira Vega de Machín, Lidisette Carolina Polanco, Emperatriz Cruz, Eliezer Rivera, Cándida Eli Parra y Gregoria Henríquez, quienes han desempeñado un rol clave en el financiamiento y fortalecimiento del aparato productivo.

De igual forma, fueron reconocidos representantes de otras importantes entidades financieras, como Dayra Torres y Fiordaliza Álvarez, del Banco BHD; Jeffrey Cueto, de la Cooperativa San José; Dahiana Castaño y Dulce Santana de Gómez, de Scotiabank; Elaine Rodríguez Meyreles, de Coopmedica; Anaya Ramos, de Banco Caribe; Johan Ureña, de Fihogar; Miguelina Montesinos, de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; y Skarli Flores Martínez y Willy Metz, de las cooperativas Mamoncito y Global, respectivamente.

Reconocimientos al liderazgo empresarial y ferretero

En el ámbito empresarial, fueron distinguidos Juan Alberto Bisonó, de Bisonó Comercial; Ricardo Antonio Linares, del Centro Ferretero Linares; Junior Polanco, de ARTESCO Constructora; Carlos René Ramos, de Pescadería Carlos; Freddy Pérez, de Ferretería Internacional Freddy; Andrés Brugal Gómez; José Luis Nadal Medina, de Hormigones Puerto Plata; Ángel Santana, de Anmisa Group; y Edgar Martínez, de Materiales de Construcción Ingeniero Edgar Martínez, por su trayectoria, liderazgo y aportes significativos al crecimiento del sector construcción y empresarial en la región.

Impulso al desarrollo económico

El presidente de Expo Construcción Puerto Plata, Aneury Pilar, resaltó la importancia de estos reconocimientos como reflejo del impacto real que tienen estos sectores en la economía dominicana.

“El desarrollo del sector construcción no es posible sin el respaldo firme del sistema financiero. La banca es un aliado estratégico que impulsa las ideas, convierte proyectos en realidades y fortalece el crecimiento de las pymes. Reconocer a estos líderes es también motivar a seguir apostando por una economía más dinámica, inclusiva y sostenible”, expresó.

Con este programa, Expo Construcción Puerto Plata reafirma su compromiso con la valorización del talento, la excelencia empresarial y el reconocimiento de quienes, desde diversos sectores, continúan fortaleciendo la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible de la región Norte y de toda la República Dominicana.