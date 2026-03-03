Reasentamiento de Barrick Pueblo Viejo alcanza nuevo hito:400 familias ya viven en Nuevos Horizontes

Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, 3 de marzo de 2026 – El proceso de reasentamiento impulsado por Barrick Pueblo Viejo continúa avanzando con pasos firmes. Esta semana, el proyecto habitacional Nuevos Horizontes celebró la llegada de su familia número 400, marcando un nuevo logro dentro de una iniciativa que transformará la vida de más de 700 hogares.

Con una inversión que supera los RD$20,000 millones, el programa contempla el traslado consensuado de seis comunidades vecinas a la operación minera, bajo un enfoque de desarrollo integral y sostenibilidad.

La familia que simboliza este hito está encabezada por Esteban Sosa, de 72 años, y su esposa Ana Tejada, de 66, provenientes de la comunidad Arroyo Vuelta. Durante más de cuatro décadas, Sosa se dedicó al cultivo y comercialización de productos agrícolas en distintos mercados de la región, actividad que tuvo que detener tras enfrentar problemas de visión.

Hoy, desde su nuevo hogar en Nuevos Horizontes, mantiene la determinación de iniciar un pequeño negocio de venta de víveres, proyecto que le permitiría retomar su vocación comercial y generar ingresos para su familia, apoyado en su amplia experiencia en el sector.

La vivienda entregada cuenta con 80 metros cuadrados de construcción, dos habitaciones y dos baños, además de acceso a espacios comunes diseñados para fortalecer la convivencia y la vida comunitaria. Cada familia recibe su título de propiedad y un lote de 1.5 tareas destinado al desarrollo de iniciativas productivas, fomentando así su estabilidad económica a largo plazo.

Como parte del componente social del proyecto, recientemente fue inaugurado el Centro Educativo Nuevos Horizontes, que ya acoge a más de 400 estudiantes en instalaciones modernas y seguras, destinadas a la educación inicial y primaria.

Este avance reafirma el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con un proceso de reasentamiento transparente, participativo y responsable, orientado no solo a la construcción de viviendas, sino a la creación de una comunidad con acceso a servicios, infraestructura y oportunidades de desarrollo.

Un proyecto integral de desarrollo comunitario

Nuevos Horizontes forma parte del plan de reasentamiento que beneficia a familias de las comunidades El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas.

El residencial dispone de infraestructura básica y equipamientos comunitarios que incluyen sistema de acueducto, calles asfaltadas, áreas recreativas, iglesias, mercado, guardería, politécnico, cementerio y salones comunales, consolidando un entorno planificado para el bienestar colectivo.