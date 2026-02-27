Ramón López Ynoa exhorta a defender la soberanía desde la academia en aniversario patrio

Bartolo García

BARAHONA.– En el marco del 182° aniversario de la Independencia Nacional, el maestro Ramón Alberto López Ynoa, candidato a la Subdirección Académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto Barahona para el período 2026-2030, emitió un mensaje centrado en la exaltación de los valores democráticos y el legado de los fundadores de la República.

López Ynoa expresó que el 27 de febrero no debe limitarse a una conmemoración histórica, sino convertirse en un llamado a la acción colectiva, especialmente para quienes forman parte de la comunidad académica y social de la región Enriquillo.

El aspirante académico destacó que la Independencia fue fruto del valor, la determinación y el sacrificio de los Padres de la Patria, cuyo ejemplo sigue marcando el rumbo de la nación.

“Exaltamos la grandeza de una nación nacida del valor indomable, la fe inquebrantable y el sacrificio supremo de sus hijos. Que el legado inmortal de nuestros Padres de la Patria ilumine nuestro presente”, manifestó.

En su mensaje, subrayó que la soberanía en la actualidad se defiende desde la educación, el trabajo honesto y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y privadas.

Asimismo, sostuvo que desde la academia existe el deber de formar ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y con la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

López Ynoa señaló que su compromiso es inspirar a las nuevas generaciones a servir con honor y responsabilidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la conciencia patriótica.

El candidato afirmó que la unidad es clave para enfrentar los desafíos contemporáneos y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y participativo.

En ese sentido, reiteró que la educación superior debe ser un pilar para la transformación social y el progreso de la región.

Finalmente, López Ynoa reafirmó su voluntad de trabajar por una UASD Recinto Barahona fortalecida institucionalmente, alineada con los ideales de libertad, justicia y educación que inspiraron a los trinitarios y dieron origen a la República Dominicana.