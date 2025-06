Quirino: “Fui un capo, pero desde que regresé, he respetado la ley”

Exconvicto denuncia demolición injusta y alega persecución por viejas rencillas personales

Bartolo García

Santo Domingo. — A sus 60 años, Quirino Ernesto Paulino Castillo, excapitán del Ejército y exconvicto por narcotráfico, reapareció ante los medios para denunciar un supuesto abuso en su contra por parte del Ministerio de Obras Públicas, al cual atribuye una demolición reciente que afectó una de sus propiedades. Asegura que detrás de esa acción hay intereses personales vinculados a un viejo conflicto con un abogado cercano al ministro de esa cartera.

Durante una conversación en Baní con los medios locales Tele10 y Manaclar TV, Paulino afirmó que esa demolición fue ordenada sin previo aviso, a pesar de tratarse de una obra que él mismo desarrollaba desde hacía años con recursos propios. Aunque admitió no haber tramitado los permisos correspondientes, dijo que su objetivo era evitar inundaciones y fomentar la actividad económica en la zona.

El exconvicto, que en 2005 fue extraditado a Estados Unidos por tráfico de 1,387 kilogramos de cocaína, volvió al país en 2015 tras cumplir su condena. Desde entonces, asegura que se ha mantenido alejado de la vida pública, centrado en su familia, sus propiedades y su trabajo, viviendo de manera discreta en Baní, donde ha residido por más de tres décadas.

“Yo no visito la casa de nadie, ni ando en el medio”, dijo Paulino. “Ustedes, que son banilejos, saben que tengo casi 11 años de haber vuelto de EE. UU. y nunca me han visto por ahí metido en líos ni en actividades políticas”. Rechazó cualquier vinculación con actividades ilícitas desde su regreso, enfatizando que ha respetado la ley en todo momento.

Paulino también acusó directamente a Félix Damián Olivares Grullón, su exabogado, de ser informante de la DEA y de haber tenido conexiones con el expresidente Leonel Fernández. “Ese abogado era un chivato de la DEA”, declaró. Según él, el conflicto con Obras Públicas comenzó después de un altercado con Olivares en uno de sus negocios.

El exmilitar explicó que ha recibido múltiples advertencias y amenazas sobre la destrucción de su obra, pero se ha negado a involucrarse en política. “La gente de aquí me ha pedido que me lance como senador, pero yo no estoy en eso. No soy político ni quiero serlo, pero tampoco voy a dejar que me humillen”, expresó.

Recordó sus inicios como estudiante en la Escuela Vocacional de Baní entre 1977 y 1979, donde estudió mecánica diesel y automotriz. “Ahí están mis fotos, aunque no me reconozcan. Era flaquito, un fideíto. Pero ahí está mi historia”, comentó con nostalgia.

Sobre su familia, Paulino reveló que dos de sus hijos son profesionales de la ingeniería, y que su mayor satisfacción es verlos desarrollarse lejos del mundo que él una vez habitó. “Yo fui un capo, sí. Fui el padre de muchos capos, no lo niego, pero ya eso pasó”, reconoció.

“Desde que regresé a la República Dominicana he estado trabajando. No le he faltado el respeto a ninguna autoridad ni he causado problemas. Vivo tranquilo, con lo mío. Lo que hice, ya lo pagué”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que durante sus años como narcotraficante haya recurrido a la violencia en territorio dominicano. “Nunca fui violento aquí. Hacía lo que hacía, pero sin hacerle daño a nadie en mi país”, puntualizó.

En un tono molesto pero sereno, lamentó que después de haber cumplido su condena, aún lo persigan sombras del pasado. “Esperaron a que terminara de construir para venir a hacerme la maldad. Eso es personal”, recalcó.

Paulino insistió en que la demolición fue un acto arbitrario, sin debido proceso ni oportunidad de defensa. “No me notificaron, no me dieron chance. Eso no es justo. Eso es abuso de poder”, denunció.

Finalmente, reiteró que no busca protagonismo ni volver a estar bajo los reflectores. “Solo quiero que se me respete como ciudadano. Ya yo cumplí. No tengo nada que esconder. Lo que quiero es paz, trabajar y ver crecer a mi familia”, concluyó.

