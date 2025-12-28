¡Química para el 31 de diciembre!

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL.

En este texto se quiere compartir que, a lo largo de las últimas semanas se ha participado en varias fiestas navideñas. Estas fiestas, por lo general, estaban convocadas en horas de la mañana. Esto provocaba que se tuviera que madrugar para llegar a ellas. A medio camino, era obligatoria una parada para desayunar y pasar por un baño o lavabo. Estas acciones eran la garantía de que se estaría debidamente preparado para disfrutar de la fiesta.

No detenerse a comer antes de participar en una fiesta, en la que se va a beber y bailar, equivale a no poder disfrutar de esa fiesta. La razón es simple, es muy difícil disfrutar cuando se tiene hambre. Y resulta imprudente tomar bebidas alcohólicas con el estómago vacío.

Por tanto, para disfrutar de las fiestas del próximo día 31 de diciembre, fin del presente año 2025, asegúrese de comer antes de beber cualquier bebida alcohólica.

Un desayuno que incluye dos huevos fritos con la yema floja, una porción de yautía coco o “pipiota” y un vaso de avena líquida espesa resultó ser una combinación de alimentos excepcional para antes de la fiesta. Considérese que después de este desayuno quedaban entre 60 y 90 minutos de viaje para llegar a los encuentros festivos.

¿Qué características químicas y nutritivas tiene el desayuno señalado?

Este desayuno contiene las sustancias químicas claves que son recomendadas para antes de beber y poder disfrutar de una fiesta sin inconvenientes. Estas sustancias son: proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables.

El etanol, alcohol contenido en las bebidas, no se digiere como ocurre con otros alimentos, sólo se absorbe. Cuando se consume el huevo frito con la yema floja junto con la leche, usted está aportando a su cuerpo proteínas y grasas saludables. Estas sustancias hacen que la digestión sea más lenta en el estómago y esto provoca que el alcohol también pase al intestino de forma más lenta, lo cual evita que los niveles de alcohol en sangre suban de golpe (se reduce el proceso de emborrachamiento). En pocas palabras, se produce un freno a la absorción del alcohol.

Los carbohidratos complejos, los mismos que son recomendados para diabéticos, son ricos en fibras. Este tipo de carbohidrato está contenido en la yautía coco y la avena, y contribuye a mantener los niveles de azúcar en sangre estables mientras se baila, lo cual evita los mareos y el cansancio que suele provocar el alcohol al alterar los niveles de azúcar en la sangre. Esto es, la yautía y la avena proporcionan energía duradera para mantener el ánimo durante más horas durante el período festivo.

Además, el huevo contiene cisteína, un aminoácido que ayuda al hígado a descomponer el acetaldehído, que es la sustancia responsable de los síntomas de la resaca.

Recomendaciones finales

Este texto no pretende invitar a que se beba. Sí aspira a que, si se va a beber se beba con conciencia, responsabilidad y prudencia siguiendo las siguientes recomendaciones:

Controle la cantidad y velocidad al beber. Cada persona sabe cómo se va sintiendo con cada trago que ingiere. Si usted siente que está perdiendo habilidades motoras, está demasiado contento o se está durmiendo, ¡Pare de tomar!

Hidrátese con agua durante toda la fiesta. Beba agua. Esto protegerá a más de un órgano interno y reducirá los efectos de deshidratación propios de la ingestión del alcohol.

Nunca beba con el estómago vacío. Este texto completo resume todas las ventajas de comer antes de beber. Beber con el estómago vacío provoca que el alcohol se absorba con mucha rapidez (la persona se emborracha rápidamente). Se produce un bajón de azúcar en la sangre, lo cual puede provocar una emergencia médica en diabéticos. Se agravan los problemas gastrointestinales, entre otras reacciones que dañan la buena salud.