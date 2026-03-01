Quevedo lanza “Ni borracho”, una oda carnavalesca a sus raíces canarias

El artista urbano apuesta por la verbena y el merengue para rendir homenaje a la cultura popular de las Islas Canarias

Bartolo García

El artista español Quevedo regresa a la escena musical con “Ni borracho”, un sencillo cargado de identidad y celebración con el que vuelve a conectar con sus raíces canarias tras una etapa marcada por la exposición mediática y el éxito internacional.

Luego del período de “Buenas Noches”, caracterizado por la fama y la intensa agenda artística, el intérprete apuesta ahora por un sonido más cercano a su esencia, inspirado en el entorno que lo vio crecer en Las Palmas de Gran Canaria.

“Ni borracho” se presenta como una celebración de todo aquello que ha acompañado al artista en su trayectoria y que lo mantiene vinculado con lo que considera verdaderamente importante: su cultura, su gente y sus tradiciones.

En esta ocasión, Quevedo fusiona la energía de la verbena canaria con el ritmo contagioso del merengue, integrando timbales, coros y una banda de músicos que aportan un sonido orgánico y colectivo, pensado para la fiesta y el baile.

El resultado es un tema con vocación popular que apunta a convertirse en uno de los himnos del carnaval de este año, conectando con el espíritu festivo que caracteriza a las Islas Canarias.

El cantante Quevedo (c) participó este sábado en la cabalgata de los carnavales de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Quique Curbelo





El videoclip refuerza ese ambiente alegre con múltiples referencias al carnaval canario, mostrando carrozas, bailes y comparsas en una producción que destaca la identidad cultural del archipiélago.

En el audiovisual participan amigos cercanos del artista, así como figuras de las redes sociales y de la música local, quienes acompañan a Quevedo en una celebración que exalta el orgullo isleño.

Previo al lanzamiento, el cantante expresó que su intención es que todos se sientan parte del tema, mencionando como inspiración a agrupaciones tradicionales como la Banda de Agaete y Los Gofiones, así como a las murgas y comparsas que dan vida al carnaval.

Cabe recordar que el artista se presentó el pasado año en la República Dominicana en un concierto organizado por el empresario Gamal Haché, donde reafirmó su conexión con el público dominicano.

Con “Ni borracho”, Quevedo no solo ofrece una propuesta musical fresca y contagiosa, sino que también reafirma su compromiso de visibilizar la riqueza cultural canaria, demostrando que la tradición y la música urbana pueden convivir en una misma celebración sonora.