Puro Carnaval reconoce la creatividad artesanal en el Quinto Concurso de Caretas en Santiago

Bartolo García

La plataforma cultural Puro Carnaval celebró en Santiago el acto de premiación del Quinto Concurso de Caretas, una iniciativa que reafirma su compromiso con la valorización del arte popular y las tradiciones carnavalescas de la ciudad.

En esta edición se distribuyeron premios por un monto total de un millón 200 mil pesos, beneficiando a artesanos que se han destacado por su creatividad, técnica y aportes a la identidad cultural del carnaval.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Manuel de Jesús Jiménez, quien logró alzarse con un total de cinco galardones en distintas categorías, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del certamen.

Aunque el Gran Premio Puro Carnaval quedó desierto, los organizadores decidieron entregar los 200 mil pesos correspondientes a esa distinción a cinco artesanos homenajeados en esta versión del concurso.

Los reconocidos fueron Manuel de Jesús Jiménez, Pascual Disla, Humberto López, Pedro Pablo de los Santos y Rafael Abreu Fermín, quienes durante décadas han sostenido con su talento y dedicación esta importante manifestación cultural.

En la categoría Careta Pepinera Tradicional, el primer lugar fue para José Manuel Disla Hernández, seguido por Manuel de Jesús Jiménez, mientras que el tercer lugar quedó desierto.

En Careta Joyera Tradicional, nuevamente José Manuel Disla Hernández se llevó el primer lugar, Manuel de los Santos obtuvo el segundo, y Manuel de Jesús Jiménez alcanzó el tercero.

La categoría Careta de Pueblo Nuevo premió en primer lugar a José Andrés Peña Valoy, dejando el segundo puesto sin adjudicar, y otorgando el tercero a Manuel de los Santos.

En Careta Artística Pepinera, los tres primeros lugares fueron ocupados por José Peña Valoy, Manuel de Jesús Jiménez y José Aquino, respectivamente.

Mientras que en Careta Artística Joyera, Manuel de Jesús Jiménez dominó al obtener el primer y segundo lugar, quedando el tercero desierto y concediéndose una mención de honor a Lenin Radel Infante, artesano de Villa González.

Los organizadores explicaron que la dedicatoria especial del concurso busca reconocer en vida a los creadores de caretas, consideradas el corazón del carnaval y símbolo de identidad del pueblo santiaguero.

Puro Carnaval es un proyecto educativo, folklórico y artístico que forma parte de la propuesta comunicacional de Súper TV 55, orientada a promover y preservar las tradiciones y fiestas populares de Santiago.

El concurso volvió a contar con el respaldo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, institución que alberga la exhibición artesanal en uno de sus salones.

Adalberto de León, director general de Súper TV 55, agradeció el apoyo de las empresas públicas, privadas y de los propios artesanos, destacando que la iniciativa busca dignificar y visibilizar el trabajo creativo del carnaval.

El jurado estuvo conformado por Jaime Sued, Josué Gómez, Rafael Almánzar, Kiwa Domínguez y Enegildo Peña, quienes evaluaron las piezas bajo criterios artísticos y tradicionales.

Finalmente, se informó que la entrega oficial de los premios en metálico se realizará el próximo 30 de marzo, cerrando así una edición que celebró el talento y la cultura popular dominicana.

