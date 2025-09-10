Puntarena recibe regata internacional clasificatoria con atletas de 10 países

Bartolo García

Provincia Peravia, Baní, R.D.– La comunidad deportiva de la vela vivió un momento histórico con la celebración en Puntarena, Salinas, de la Regata Pre-Centroamericana y del Caribe, organizada por la Federación Dominicana de Vela (FEDOVELA) y la Confederación Centroamericana y del Caribe de Vela (COCECAVE).

El evento reunió a 41 atletas internacionales y 10 dominicanos, procedentes de un total de 10 países, quienes compitieron del 29 al 31 de agosto ante más de 500 espectadores que se congregaron en las costas peravianas.

Los países participantes fueron: Antigua, Aruba, Bahamas, Belice, Guatemala, Islas Vírgenes, México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, todos presentes con delegaciones femeninas y masculinas en las modalidades ILCA y Sunfish.

En ILCA 6 femenino, la mexicana Elena Oetling brilló con un desempeño impecable, llevándose la medalla de oro y confirmando su estatus de referente en la disciplina.

Por su parte, en ILCA 7 masculino, el puertorriqueño Pedro Fernández dominó la competencia con seguridad, mostrando gran técnica en las exigentes aguas de Salinas.

En la clase Sunfish masculino, el también puertorriqueño Sebastián Medina encabezó la flota, mientras que en la rama femenina la venezolana Daniela Rivera subió a lo más alto del podio con una actuación destacada.

Los organizadores resaltaron que esta regata formó parte del ciclo clasificatorio hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con validez también para fogueo en miras a los Juegos Panamericanos y Olímpicos, reafirmando la importancia del evento.

El comité técnico explicó que Salinas fue seleccionada tras un proceso exhaustivo que evaluó la infraestructura, accesibilidad y condiciones naturales, concluyendo que Puntarena es la sede más competitiva de la región para competencias náuticas.

El área ofrece vientos promedio de 15 nudos, aguas estables y tranquilas, además de seguridad y facilidades logísticas para atletas y visitantes, lo que la convierte en una locación ideal para torneos internacionales.

Las entidades organizadoras destacaron que la regata marca el inicio del calendario de competencias clasificatorias de la República Dominicana, consolidando su papel como anfitriona y protagonista en el ámbito del deporte centrocaribeño.

Además, señalaron que este evento coloca a Puntarena como un referente del turismo deportivo y náutico, proyectando al destino como opción atractiva para futuras subsedes de competiciones de alto nivel.

Concebido como proyecto turístico e inmobiliario sostenible, Puntarena no solo atrae por su infraestructura, sino también por sus paisajes únicos: colinas desérticas, flamencos, pelícanos y 7 kilómetros de costa marina que envuelven a sus visitantes en un entorno de ensueño.

La celebración de esta regata reafirma que la República Dominicana cuenta con escenarios de clase mundial para el deporte, donde el mar, el viento y la organización se unen para abrir camino hacia nuevas oportunidades en el ámbito náutico internacional.

#eljacaguero #Vela #Puntarena #Baní #DeportesNáuticos