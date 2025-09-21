Punta Rucia se prepara para celebrar su segundo festival de la langosta

La edición 2025 del Lobster Festival dedicará tres días a la gastronomía marina, la cultura y el turismo en la costa de Puerto Plata

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D.– Con gran entusiasmo fueron presentados los detalles de la segunda edición del Punta Rucia Lobster Festival, un evento que busca resaltar la riqueza gastronómica y cultural de la región norte del país.

El festival se celebrará del viernes 17 al domingo 19 de octubre en Punta Rucia, Puerto Plata, y contará con una programación ampliada respecto a su primera edición, luego del éxito alcanzado en 2024.

La organización está a cargo de Mirian Cruz García, junto a los empresarios Juan Bautista Bisonó y Radhamés Molina, en representación de la Asociación Prodesollo de Punta Rucia (ADEPUR). También participan el alcalde de Estero Hondo, Edwin Espinal, y el empresario hotelero Jeff Guyon, del Punta Rucia Lodge.

Este año, el festival estará dedicado a la comunicadora Mariasela Álvarez, reconocida por su trayectoria y su vínculo especial con las playas de Punta Rucia desde la década de los años 90.

El programa inicia el viernes 17 de octubre con la ceremonia inaugural, a la que asistirán invitados nacionales e internacionales. En la misma se rendirá un homenaje al exministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, por su rol en la construcción de la carretera Villa Elisa–Punta Rucia.

El sábado 18 de octubre abrirá con una excursión en catamarán a Cayo Arena, una de las atracciones naturales más icónicas de la zona. Durante el día, los asistentes podrán degustar langosta en múltiples presentaciones a un precio único, además de una variada oferta de pescado fresco.

Para la noche del sábado está prevista la tradicional parte popular, con música y actividades hasta la medianoche. Además, se celebrará la cena de gala en los jardines del Punta Rucia Lodge, con la actuación de Adalgisa Pantaleón y el maestro Rafelito Mirabal, en una velada exclusiva.

El domingo 19 de octubre cerrará el evento con competencias de cayacos, animación de música típica y actividades familiares desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., momento en que se clausurará oficialmente el festival.

El empresario Jeff Guyon resaltó que la cena blanca del sábado ofrecerá a los asistentes una experiencia culinaria de alto nivel, cuidadosamente diseñada para destacar los sabores del mar y la creatividad de la cocina dominicana.

El festival cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores como Baltimore Dominicano (Baldón), Industrias San Miguel, Cervecería Nacional Dominicana (Presidente), Cooperativa San José, y el Gabinete de Políticas Sociales, entre otros aliados estratégicos.

Con esta segunda edición, el Punta Rucia Lobster Festival se consolida como uno de los eventos gastronómicos más atractivos del país, donde convergen la exquisita cocina marina, la cultura local y la belleza natural de la costa norte.

Los organizadores invitaron al público a participar en esta experiencia única que combina tradición, sabor y turismo sostenible, con el objetivo de proyectar a Punta Rucia como un destino gastronómico y cultural de referencia en República Dominicana.

