Punta Catalina restablece su Unidad 2 y fortalece la estabilidad del sistema eléctrico

Bartolo García

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que la Unidad 2 de la central fue reintegrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a las 5:30 de la mañana de este domingo 17 de agosto.

El retorno de la unidad se logró tras cinco días de labores continuas de mantenimiento técnico, desarrolladas desde el pasado martes 12 hasta la fecha, con el objetivo de minimizar el tiempo fuera de operación.

Durante la intervención, un equipo de 50 colaboradores dominicanos trabajó en turnos ininterrumpidos de 24 horas, garantizando que los ajustes necesarios se realizaran con precisión y eficacia.

Las labores contaron además con la asistencia de la empresa Babcock & Wilcox (B&W), representante del fabricante de la caldera, que brindó soporte especializado durante el proceso.

La EGEPC reconoció la entrega de su personal técnico y subrayó que el 100 % de los empleados permanentes de Punta Catalina son dominicanos, un hecho que resalta la preparación del talento humano nacional en el área energética.

El compromiso del equipo recibió también el respaldo del presidente Luis Abinader, quien visitó la planta durante la intervención, felicitó a los técnicos y expresó su orgullo por la dedicación mostrada en momentos críticos para el sistema eléctrico.

Con el reingreso de la Unidad 2, Punta Catalina refuerza su aporte al SENI, contribuyendo a la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico nacional, especialmente en días de alta demanda.

La empresa resaltó que este esfuerzo refleja su compromiso con el país, al priorizar soluciones rápidas y seguras que aseguren la continuidad del servicio energético.

Además, la reincorporación de la unidad reafirma la importancia estratégica de Punta Catalina dentro del sistema, al representar un pilar clave en la generación energética de la República Dominicana.

La EGEPC recordó que su misión no solo es proveer energía de manera confiable, sino hacerlo bajo criterios de sostenibilidad y armonía con las comunidades locales en las que opera.

En este sentido, reiteró que las prácticas ambientales responsables forman parte de sus operaciones y de su visión a largo plazo.

Con esta acción, Punta Catalina demuestra que su capacidad técnica y humana está preparada para enfrentar desafíos, asegurando al mismo tiempo el bienestar de los usuarios y la estabilidad energética del país.

