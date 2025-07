Puerto Plata y Pedernales recibirán 22 cruceros en agosto del 2025

Puerto Río Haina, SDO. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), resaltó que las provincias de Puerto Plata, a través de las terminales Amber Cove y Taíno Bay, y Pedernales por el puerto de Cabo Rojo, recibirán 22 cruceros, como parte del calendario de buques que llegarán al país para el mes de agosto del año en curso.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, destacó la gran importancia de las llegadas frecuentes de cruceros por las distintas terminales, lo que confirma que la República Dominicana es un destino ideal para los cruceristas, gracias a las facilidades y comodidades brindadas en los puertos.

Por su parte, APORDOM agregó que, en el reporte de llegada de cruceros para el mes de agosto, la terminal de Amber Cove, recibirá más barcos con 12, seguida por Taíno Bay con 8 y Port Cabo Rojo con 2.

De igual forma informó, que los cruceros que tocaran puertos dominicanos son: MSC Worlds América, Norwegian Aqua, Carnival Celebratión, Carnival Vista, Oasis of the Seas, Adventure of the Seas, Carnival Mardi Gras, Carnival Sunshine, Carnival Magic, MSC Seascape, MSC World América, Celebrity Beyond, Carnival Vista, Island Princes, Freedom of the Seas y Norwegian Escape.

La Autoridad Portuaria Dominicana, mediante notificación explica, que de acuerdo a lo establecido en cuanto a la agenda de proyección de llegada de cruceristas, las fechas pueden variar, en caso de presentarse situaciones en las condiciones atmosféricas, lo que llevaría a modificaciones en las rutas trazadas por las líneas de cruceros.