Puerto Plata se viste de gala con la edición 50 de la Copa Rotativa de Golf

Bartolo García

Puerto Plata.– El Puerto Plata Golf Club anunció que todo está listo para la celebración de la 50ª edición de la Copa Rotativa de Golf, evento deportivo que marcará un hito en la historia del golf dominicano.

La competencia tendrá lugar en el reconocido campo de golf de Playa Dorada, escenario que desde hace décadas ha sido sinónimo de tradición y excelencia en este deporte.

De acuerdo con los organizadores, el evento se desarrollará en tres jornadas: el sábado 30 de agosto se disputará la tradicional Copa Rotativa PPGC, exclusiva para socios; mientras que los días 5 y 6 de septiembre la competencia se abrirá a jugadores nacionales e internacionales.

Esta versión conmemorativa está dedicada a los campeones de todas las copas anteriores, hombres y mujeres que han contribuido con su talento, disciplina y espíritu deportivo a consolidar el legado del club.

Los directivos destacaron que la capacidad del torneo está completamente llena, confirmando la participación de más de 140 jugadores, lo que garantiza un alto nivel de competencia.

La Copa Rotativa del Puerto Plata Golf Club es considerada el segundo torneo más antiguo de República Dominicana, solo superado por los campeonatos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf.

En su edición número cincuenta, el torneo se jugará bajo la modalidad stroke play, tanto en la copa rotativa exclusiva del club como en la rotativa abierta para invitados y amigos de la institución.

Los organizadores resaltaron que se premiará a los mejores seis scores netos y al mejor score bruto, además de entregar reconocimientos especiales a participantes destacados.

Como atractivo adicional, los competidores tendrán la oportunidad de ganar premios espectaculares, entre ellos un vehículo cero millas Nissan, cortesía de la empresa Apolo Motors, para quien logre un hoyo en uno en el hoyo 17.

También se sortearán dos carritos de golf, uno de la marca Club Golf y otro de Eco Planeta Caribbean, disponibles en los hoyos 2 y 17, incentivando la emoción entre los jugadores.

Los ejecutivos del club resaltaron que este torneo, además de su relevancia deportiva, constituye un punto de encuentro social y cultural que contribuye a fortalecer la identidad de Puerto Plata como destino turístico deportivo.

La versión dorada de la Copa Rotativa promete ser un espectáculo memorable, donde se entrelazan historia, competitividad y un ambiente de camaradería, consolidando a Puerto Plata como uno de los epicentros del golf caribeño.

Con este evento, el Puerto Plata Golf Club reafirma su compromiso de mantener vivo un legado de medio siglo, impulsando el deporte, el turismo y la integración de generaciones a través del golf.