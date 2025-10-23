PUCMM impulsa la innovación empresarial y el liderazgo joven en Business Week 2025

Bartolo García

Santiago. – La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) clausuró con gran éxito la Business Week 2025: “Leading the Future”, una semana dedicada a la innovación, el liderazgo y el emprendimiento, que reunió a estudiantes, egresados, empresarios, académicos y líderes gubernamentales en un ambiente de aprendizaje y colaboración.

El evento, organizado por la Escuela de Negocios del campus Santiago, consolidó su papel como una de las principales plataformas universitarias del país para el intercambio de ideas sobre el futuro de la economía, la tecnología y la sostenibilidad.

La jornada inaugural contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien ofreció la conferencia magistral titulada “Gobierno y Empresas: Aliados de la Innovación en Mercados Competitivos”, en la que destacó el valor de la creatividad, la tecnología y la eficiencia como motores del desarrollo.

“La innovación no ocurre solo en las empresas o en los laboratorios; también sucede cuando un gobierno se propone cambiar estructuras obsoletas, simplificar procesos y hacer que los servicios lleguen de manera más eficiente a los ciudadanos”, expresó la vicepresidenta durante su intervención.

Por su parte, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, subrayó que Business Week se ha convertido en una plataforma estratégica para promover el pensamiento crítico y el liderazgo joven, al tiempo que impulsa la vinculación entre el mundo académico y el empresarial.

“Esta edición ha retado a nuestros estudiantes a afrontar los desafíos globales con creatividad, visión y compromiso. La PUCMM seguirá siendo un espacio donde las ideas se transformen en proyectos que impulsen el desarrollo del país”, afirmó el rector.

Durante la apertura del evento, la universidad anunció la inauguración del Laboratorio Bloomberg, un moderno centro de análisis financiero que permitirá a los estudiantes acceder a datos globales de mercados, herramientas de inversión y simuladores de gestión empresarial.

Con este avance, la PUCMM se convierte en la única universidad de la República Dominicana en contar con un Laboratorio Bloomberg, fortaleciendo así su modelo educativo basado en la práctica y la conexión con el entorno económico real.

La profesora Diana Frías, directora de la Escuela de Negocios, señaló que el objetivo principal del encuentro fue impactar a los participantes en el ámbito profesional y personal, abordando las tendencias que definen la economía contemporánea: innovación, sostenibilidad, liderazgo y tecnología.

Durante la semana se desarrollaron conferencias, paneles y talleres sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión financiera, marketing digital, desarrollo sostenible y nuevas estrategias de emprendimiento.

Uno de los momentos más destacados fue la ponencia “Influyendo: del alcance al impacto”, presentada por Fernando Martínez, vicepresidente de Newlink Dominicana, quien abordó el valor del storytelling y la construcción de una marca personal con propósito.

“La verdadera influencia no está en cuántas personas te escuchan, sino en cuántas se transforman con tu mensaje. Las redes sociales son las nuevas plazas públicas donde se moldean las ideas que mueven al mundo”, expresó Martínez ante un auditorio repleto.

Con esta edición, la PUCMM reafirmó su compromiso de formar líderes empresariales con visión global y responsabilidad social, capaces de innovar en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado.

El evento cerró con una invitación a seguir construyendo una comunidad académica que fomente la investigación, la creatividad y el liderazgo ético, pilares esenciales para un futuro sostenible.

Más información sobre el evento y sus próximas ediciones está disponible en el portal oficial: pbw.pucmm.edu.do.

