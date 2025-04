Psicólogo Henry Montero define colapso de Jet Set como tragedia nacional que deja huellas en el alma dominicana

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El laureado psicólogo y especialista en salud mental Henry Montero Tapia definió el colapso de la discoteca “Jet Set” como una tragedia nacional que deja huellas en el alma dominicana.

“La magnitud de esta tragedia ha conmocionado profundamente al país, no solo por la pérdida humana sino por el valor simbólico y cultural del lugar, y por la conexión emocional de generaciones de dominicanos con el emblemático escenario”, añadió el especialista propietario y director de la clínica “Alquimedez Mental Meath Counseling” con sede en Estados Unidos.

Dijo que la madrugada del 8 de abril de 2025 quedará marcada como una de las fechas más dolorosas en la historia reciente de la República Dominicana. Señaló que el colapso del techo en la discoteca ícono de la vida nocturna y cultural del país, dejó un alto saldo de personas fallecidas y más de 160 heridas, incluyendo personalidades reconocidas como el ex beisbolista Octavio Dotel, la honorable gobernadora Nelsy Cruz, hermana del ex jugador de Grandes Ligas Nelson Cruz y nuestro gran diseñador Martin Polanco.

Una Nación en Duelo: El Dolor Colectivo

Señaló que la pérdida de tantas vidas en un espacio de celebración y música genera un tipo de duelo que trasciende lo individual: hablamos de un trauma colectivo, una herida emocional que impacta a toda la sociedad. “Esta tragedia sacude la percepción de seguridad, de identidad, y de estabilidad emocional en los dominicanos”.

Las Etapas del Duelo: Un Camino Doloroso pero Necesario

“La psiquiatra suiza-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross describió cinco etapas del duelo que muchas personas pueden estar viviendo en este momento:

Negación: “Esto no puede estar pasando”

2. Ira: “¿Por qué ocurrió esto?”, “¿Quién tiene la culpa?”

3. Negociación: “Si tan solo hubieran evacuado antes…”

4. Depresión: Un sentimiento profundo de vacío y dolor.

5. Aceptación: Asimilar la realidad, honrar a los que partieron, y buscar cómo seguir adelante.

“Estas etapas no son lineales y varían en cada persona. Lo fundamental es permitir que el duelo siga su curso y no ignorar sus manifestaciones”, explicó.

Recomendaciones para Sobrellevar el Impacto Emocional

Frente a una tragedia de esta naturaleza, se hace imprescindible adoptar estrategias para cuidar la salud mental de los ciudadanos:



– Buscar acompañamiento emocional, ya sea a través de profesionales de salud mental o redes de apoyo familiar y comunitario.

– Validar las emociones, sin reprimir el llanto, la tristeza o el enojo.

– Crear espacios comunitarios para la expresión del dolor: misas, vigilias, encuentros en barrios e instituciones educativas.

– Cuidar especialmente a niños, adolescentes y adultos mayores, quienes pueden verse más afectados por la ansiedad colectiva.

– Evitar la desinformación y el sensacionalismo, y enfocarse en mensajes de esperanza y solidaridad.



Solidaridad y Esperanza: El Camino Hacia la Sanación

La resiliencia del pueblo dominicano ha sido históricamente admirable. Hoy más que nunca, debemos unirnos en oración, en acción solidaria, y en reconstrucción emocional. La resignación no es derrota; es aceptar lo irreversible para abrazar lo posible. Con amor, fe y acompañamiento mutuo, este dolor se puede transformar en fuerza colectiva.

“En medio del dolor, la esperanza se convierte en el faro que nos guía a seguir adelante”, explicó.

Reconocimiento al doctor Víctor Elías Atallah Lajam

Como profesional de salud mental, deseo expresar mi más sincero reconocimiento al doctor Víctor Elías Atallah Lajam, Ministro de Salud Pública, por su liderazgo proactivo, sensibilidad humana y eficiente coordinación de los equipos de respuesta en esta emergencia. Al Mayor General (R) doctor Juan Manuel Méndez García por su liderazgo y proeza.

Su trabajo junto al personal médico, psicólogos, rescatistas y voluntarios ha sido clave en la contención de la tragedia y en la atención a las familias afectadas. La salud mental merece el mismo nivel de prioridad que la salud física, y el doctor Atallah ha dado un ejemplo de compromiso integral.

Un País de Luto, Pero No Derrotado

Dijo que República Dominicana llora, pero no se rinde. “Que cada vida perdida sea honrada con dignidad, y que cada corazón herido reciba el consuelo que necesita. Que esta experiencia dolorosa fortalezca nuestra conciencia como sociedad y nos inspire a construir un país más humano, seguro y compasivo.

Descansen en paz los que partieron. Nos unimos en oración por sus almas, por sus familias, y por todo el pueblo dominicano”, afirmó.