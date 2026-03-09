Psicóloga en alimentación promueve acompañamiento para pacientes bariátricos en el país

Santo Domingo. – Ante el creciente número de personas que recurren a la cirugía bariátrica para tratar la obesidad, la coach en Psicología de la Alimentación Dayana Rodríguez impulsa iniciativas educativas dirigidas a apoyar a pacientes que enfrentan los desafíos físicos y emocionales posteriores a este procedimiento.

Rodríguez, paciente de manga gástrica desde 2018, explica que muchas personas descubren después de la cirugía que el proceso de transformación va más allá de la pérdida de peso y requiere cambios profundos en la relación con la alimentación y los hábitos de vida.

“Intentar perder peso sin trabajar la raíz del problema que llevó a la persona a ese punto puede aumentar el riesgo de fracasar en el proceso”, afirmó.

Tras más de 17 años de experiencia en el sector financiero, decidió orientar su carrera hacia el acompañamiento de personas con obesidad y pacientes bariátricos. Actualmente cuenta con certificaciones internacionales en Coaching en Psicología de la Alimentación y es miembro internacional de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS).

A través de su proyecto Gordita Fit, comparte contenido educativo sobre alimentación consciente, manejo emocional y construcción de hábitos sostenibles. También ha desarrollado herramientas prácticas como el Plato Bariátrico Gordita Fit y promueve grupos de apoyo presenciales y virtuales, espacios donde pacientes bariátricos pueden compartir experiencias y fortalecer su proceso de cambio.

Rodríguez señala que uno de los mayores retos para los pacientes es comprender que la cirugía no es una solución inmediata. “Muchas personas creen que la cirugía bariátrica es un evento puntual, cuando en realidad es un compromiso de por vida”, indicó.

La especialista destacó además la importancia de eliminar el estigma que aún enfrentan muchas mujeres al considerar este tipo de cirugía como una herramienta para mejorar su salud.

Rodríguez es fundadora de La Casa del Bariátrico, iniciativa enfocada en brindar educación y acompañamiento a pacientes bariátricos en la República Dominicana.