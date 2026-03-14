Proyecto Prado Suites impulsa mejoras viales en el sector Muñoz de Puerto Plata

Bartolo García

El desarrollo inmobiliario PRADO Suites Puerto Plata avanza con nuevas acciones de impacto comunitario al impulsar la reconstrucción del acceso principal del sector Muñoz, en la provincia Puerto Plata.

El proyecto es promovido por la empresa JPREZ, liderada por el empresario Jochimin Pérez, quien ha manifestado su compromiso con el desarrollo urbano y turístico de esta zona del norte del país.

Como parte de esta iniciativa, y en coordinación con la Alcaldía de Puerto Plata, se ejecutan trabajos de reconstrucción y bacheo en aproximadamente 200 metros de la vía de acceso principal a Muñoz, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y la conectividad de la comunidad.

Las labores permitirán facilitar el desplazamiento de residentes, visitantes y vehículos que transitan diariamente por esta importante vía, contribuyendo además a fortalecer la infraestructura vial del sector.

El desarrollo de esta obra forma parte de una visión más amplia orientada a impulsar el crecimiento urbano y turístico de Muñoz, una zona que ha comenzado a consolidarse como un punto estratégico dentro de la expansión inmobiliaria que se extiende desde Playa Dorada.

Desde la empresa desarrolladora destacan que el proyecto busca aportar al progreso de la comunidad, no solo mediante la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, sino también con acciones que beneficien directamente a los residentes de la zona.

Con iniciativas como esta, PRADO Suites Puerto Plata reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la región, apostando a la inversión, la modernización urbana y el fortalecimiento del potencial turístico de Puerto Plata.

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