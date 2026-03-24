Propeep transforma vida de mujer no vidente con entrega de vivienda digna en Capotillo

Bartolo García

CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL.– La señora Carmen Araujo, una mujer no vidente de 64 años, recibió este martes su vivienda totalmente reconstruida por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), en un acto cargado de emoción y esperanza.

La entrega fue encabezada por el director de la institución, Robert Polanco, quien destacó que esta acción representa un cambio significativo en la calidad de vida de la beneficiaria, al brindarle un hogar digno y seguro.

“Estamos aquí para cumplirle a doña Carmen y a la comunidad, entregándole una casa equipada para que pueda vivir mejor junto a su familia”, expresó el funcionario durante la actividad.

La nueva vivienda fue entregada amueblada y con las condiciones necesarias para garantizar mayor comodidad y bienestar, permitiendo a Araujo iniciar una nueva etapa en mejores condiciones.

Polanco reiteró que Propeep mantiene su compromiso de trabajar en favor de los sectores más vulnerables, priorizando a personas que históricamente han sido excluidas de oportunidades y servicios básicos.

Durante el acto, también participaron líderes comunitarios y representantes del proyecto de transformación de La 42, quienes resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas y el impacto positivo que generan en la comunidad.