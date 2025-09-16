Propeep elige nueva Comisión de Integridad para el período 2025-2028

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) celebró este martes las elecciones para escoger a los nuevos integrantes de su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), con el objetivo de fortalecer la transparencia y la ética institucional.

El padrón de concurrentes estuvo compuesto por los cinco grupos ocupacionales que conforman la entidad, lo que garantizó un proceso democrático y participativo.

Los candidatos electos como titulares fueron Reynaldo Acevedo Frómeta (34 votos), Euribíaides Báez (29), Josué Nathanael Soriano (24), Claritza Brito Pereyra (18) e Isaac Ismael García (16), quienes representarán a cada grupo durante el período 2025-2028.

En segundo lugar quedaron Cristian José Sepúlveda González, Máximo Antonio Lorenzo Cruz, Wilfredo Antigua Mena, Carlos Almánzar y Fausto Polanco, quienes fungirán como suplentes en la nueva comisión.

El proceso se desarrolló de manera electrónica en la sede central de Propeep, ubicada en el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en horario de 9:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La Comisión Electoral fue presidida por Joney Dotel, directora de Recursos Humanos, junto a Ángel Odalis Cortiñas García, encargado de Acceso a la Información; Domingo Guzmán, analista de Sistemas; Bárbaro Batista, director de Comunicaciones; y Enrique Baltazar, encargado de Gestión de Calidad.

En representación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) estuvieron presentes Glenny Villanueva, encargada de la División de Comisiones de Ética Pública, y Marileidy Cabrera, coordinadora de Conflictos de Intereses, quienes supervisaron el proceso.

Además, asistieron como observadores Marianela de la Cruz, jefa de Gabinete Técnico, y Órvito Díaz Féliz, encargado del Departamento Administrativo, entre otros funcionarios de la institución.

El director de Propeep, Robert Polanco, destacó al finalizar el proceso la amplia participación de los colaboradores y el compromiso mostrado por todos.

“Cada voto emitido refleja la voluntad de nuestros servidores de seguir construyendo una cultura de transparencia, ética y rendición de cuentas que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader”, expresó Polanco.

El funcionario aseguró que con esta elección se garantiza la existencia de un equipo consciente de la importancia de la integridad y el cumplimiento normativo en la gestión pública.

La creación de las CIGCN fue dispuesta mediante el Decreto 791-21, que ordena su instalación en todas las instituciones del Gobierno Central como órganos pluralistas de servidores públicos, con el fin de vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

Entre sus funciones, esta comisión velará por la estandarización de programas de cumplimiento, prevención de riesgos, mecanismos antisoborno y herramientas de integridad gubernamental, fortaleciendo así el principio de buen gobierno y el acceso a la información pública.

Con este paso, Propeep reafirma su compromiso institucional de ser un ejemplo de gestión ética y responsable, fortaleciendo la confianza ciudadana en la administración pública dominicana.

#eljacaguero #Propeep #Transparencia #IntegridadRD #EticaPublica