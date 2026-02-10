Propeep dignifica hogar de envejecientes en Azua con entrega de vivienda totalmente renovada

La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este martes una vivienda completamente remozada y amueblada a una pareja de envejecientes que vivía en condiciones de pobreza extrema en la comunidad El Chocho, del distrito municipal Las Lagunas, en la provincia de Azua.

La intervención se produjo luego de que el caso fuera difundido en los medios de comunicación, lo que permitió que la situación llegara a conocimiento de la familia presidencial, motivando una respuesta inmediata por parte del Estado.

Durante el acto de entrega, el director de Propeep, Robert Polanco, destacó que la solución fue posible gracias a la articulación entre distintas instituciones, el acompañamiento de la alcaldía local y la visibilización del caso en la prensa nacional.

Polanco explicó que, tras conocer la realidad de la pareja, se dispuso una intervención integral para garantizarles condiciones de vida dignas y seguras, acorde con la misión social que desarrolla Propeep en todo el país.

Indicó que, luego de observar un reportaje sobre las condiciones precarias en que vivía la familia, la primera dama Raquel Arbaje se sensibilizó e instruyó ofrecer una respuesta rápida y efectiva a la situación.

El funcionario resaltó la sensibilidad humana de la familia presidencial y su compromiso permanente con los sectores más vulnerables, señalando que este tipo de acciones reflejan una política social cercana a la gente.

Polanco sostuvo que la misión de Propeep es devolver la esperanza a las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando condiciones de vida dignas mediante intervenciones directas que impactan positivamente la calidad de vida.

De su lado, el beneficiario de la vivienda, Reinaldo García, de 88 años, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, asegurando que la estructura de su casa se encontraba en un estado crítico antes de la remodelación.

“Este es un sueño hecho realidad. Antes tenía temor de que mi casita se cayera con cualquier viento fuerte, pero ahora sentimos seguridad y tranquilidad”, manifestó emocionado García.

Mientras que su esposa, Angélica de los Santos, de 71 años, explicó que la vivienda se inundaba cada vez que llovía, situación que agravaba aún más las difíciles condiciones en las que vivían.

“Damos gracias a Dios porque movió el corazón del presidente Abinader para enviarnos esta ayuda. Hoy tenemos un hogar digno”, expresó la envejeciente.

A la situación de vulnerabilidad de la pareja se suma que conviven con una nieta de 12 años que presenta discapacidad hipoacúsica y dificultades locomotoras, lo que hacía aún más urgente la intervención estatal.

La vivienda fue entregada completamente amueblada, incluyendo estufa con su cilindro de gas, nevera, abanico, juego de comedor, camas, muebles y otros enseres del hogar.

Esta dotación permitió mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la familia, brindándoles comodidad, seguridad y estabilidad.

En el acto participaron autoridades municipales, dirigentes comunitarios y el director del distrito municipal de Las Lagunas, Wilkins Abreu, quienes valoraron la rápida respuesta de Propeep y el impacto social de la intervención.