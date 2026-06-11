Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Próstata impacta a más de 38 mil hombres

Santo Domingo. – El Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, ha asistido a 38,282 hombres en el renglón próstata, desde su implementación en mayo de 2021, hasta mayo de este año.

La iniciativa, liderada por la primera dama, Raquel Arbaje, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), tiene como objetivo promover la detección temprana del cáncer de próstata mediante jornadas realizadas en diferentes provincias del país, consultas especializadas en hospitales priorizados y la realización de estudios diagnósticos oportunos.

De los pacientes atendidos, 16,983 recibieron asistencia en los diez hospitales priorizados por el programa, mientras que 21,299 hombres fueron tamizados a través de las jornadas desarrolladas en las distintas provincias del país. Asimismo, se realizaron 32,052 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA) y se identificaron 5,335 pacientes con hallazgos de relevancia clínica.

De igual manera, 853 pacientes permanecen bajo seguimiento médico con sospecha de cáncer de próstata, 276 han sido sometidos a biopsias y 92 fueron diagnosticados con la enfermedad, lo que ha permitido su referencia y tratamiento oportuno en hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y de detección temprana para reducir el impacto de esta enfermedad en la población masculina.

“Junto a la primera dama, Raquel Arbaje, seguimos impulsando estrategias que permitan a los hombres acceder de manera oportuna a evaluaciones y diagnósticos, porque identificar a tiempo el cáncer de próstata permite brindar atención temprana, mejores oportunidades de tratamiento y una mejor calidad de vida para los pacientes”, expresó Landrón.

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Los hospitales priorizados en el Gran Santo Domingo incluyen el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), los hospitales Salvador B. Gautier, Francisco Moscoso Puello y Francisco Vicente Castro Sandoval (Boca Chica). En el interior del país, el programa opera en el Hospital Juan Pablo Pina (San Cristóbal), Nuestra Señora de la Altagracia (La Altagracia), Presidente Estrella Ureña (Santiago), Morillo King (La Vega) y el Jaime Mota (Barahona).

El SNS reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de próstata, promoviendo una cultura de chequeo oportuno y acceso equitativo a servicios de salud de calidad para toda la población masculina.

Efeméride

Día Mundial de Cáncer de Próstata, se conmemora cada 11 de junio con el fin de sensibilizar y concienciar a la población masculina, acerca de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de próstata y la aplicación del tratamiento respectivo.