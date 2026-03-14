Productos Chef renueva la imagen de su línea premium Chef Gourmet

Bartolo García

La empresa dominicana Productos Chef presentó oficialmente la nueva identidad visual de su línea premium Chef Gourmet, un sello que distingue dentro de su portafolio aquellos productos que cumplen con estándares superiores de calidad y atributos diferenciadores para los consumidores.

Carla Alcántara y Licelotte Rodríguez

El anuncio fue realizado durante un evento celebrado en Santo Domingo, donde ejecutivos de la compañía destacaron que esta renovación busca fortalecer la presencia de la marca en el segmento premium del mercado de embutidos en la República Dominicana.

Eliana Reyna y Marilis González

En esta primera etapa, la línea Chef Gourmet incorpora dos de los productos más emblemáticos de la empresa: el Jamón Bolo, reconocido por los consumidores dominicanos durante casi cinco décadas, y el Jamón Cocido Extra, caracterizado por ser 98 % libre de grasa.

Jamón Bolo Ahumado Chef

Ambos productos también se destacan por estar elaborados sin gluten ni lactosa, respondiendo a las nuevas demandas de los consumidores que buscan alimentos con mejores características nutricionales y adaptados a diferentes estilos de vida.

Durante la presentación, la gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa, Adriana Álvarez Cadenas, explicó que esta nueva identidad permitirá identificar con mayor claridad los productos que representan los más altos estándares de calidad dentro de la marca Chef.

Rafael Sánchez, Melissa Caimares, Ramona Castro y Segundo De Paula

Álvarez Cadenas señaló que la empresa tiene previsto ampliar progresivamente el portafolio de Chef Gourmet, incorporando nuevos productos que fortalezcan la propuesta premium de la marca dentro del competitivo mercado de alimentos procesados.

“Chef Gourmet nos permite destacar productos que representan los más altos estándares de calidad de la marca Chef y ofrecer propuestas que responden a las nuevas tendencias de los consumidores”, expresó la ejecutiva durante el lanzamiento.

Sebastián Álvarez Cadenas y Emilio José Cadenas

En el acto de presentación participaron importantes directivos de la compañía, entre ellos Emilio Cadenas Kindelán, presidente de la empresa; Juan Yanes, vicepresidente; y Odile Periche, gerente general, así como Cristina Cadenas Kindelán y Eduardo Álvarez, miembros del Consejo de Administración.

Yesenia Liberata, José Andrés Pichardo e Ivette Milander

El evento también reunió a ejecutivos, aliados comerciales e invitados especiales, quienes conocieron de cerca los detalles de la nueva identidad visual y los planes de crecimiento de esta línea dentro del portafolio de la compañía.

Productos Chef es una empresa dominicana con más de 50 años de trayectoria dedicada a la elaboración de embutidos y alimentos procesados. A lo largo de su historia se ha consolidado por la calidad de sus productos, su innovación constante y su compromiso con ofrecer nuevas propuestas alimenticias a los consumidores dominicanos.

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