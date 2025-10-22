PRM obtiene un 51% de preferencia y reafirma su dominio político, según encuesta de CID Latinoamérica

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa liderando con amplia ventaja las preferencias políticas de los dominicanos, al alcanzar un 51% de apoyo, según una encuesta nacional de CID Latinoamérica realizada el 29 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el estudio, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantiene en segundo lugar con un 24%, mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) ocupa el tercer puesto con un 22%. Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) completan el cuadro con 2% y 1%, respectivamente.

Los resultados muestran una diferencia significativa que consolida al PRM como la principal organización política del país, duplicando la simpatía de las demás agrupaciones tradicionales.

La medición se realizó a través de entrevistas telefónicas a 1,500 personas adultas, seleccionadas de forma aleatoria en todo el territorio nacional, con un margen de error estimado de ±2.5 puntos porcentuales, lo que otorga alta confiabilidad a los resultados.

Según el informe, el liderazgo del PRM está estrechamente vinculado a la valoración positiva del presidente Luis Abinader, cuya gestión mantiene niveles de aprobación superiores al 60%, impulsados por programas sociales, obras públicas y estabilidad económica.

La encuesta también revela que el PRM tiene un sólido posicionamiento en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal, mientras que el PLD y la FP conservan fuerza en zonas del sur y del este, aunque sin alcanzar al partido oficialista.

Analistas políticos consideran que los resultados reflejan la fortaleza organizativa y la coherencia comunicacional del PRM, que ha logrado mantener su hegemonía tras cinco años en el poder, apoyado por una estructura territorial activa y una gestión gubernamental percibida como eficiente.

El estudio destaca que el 10% de los encuestados se declara indeciso, un grupo que podría tener un papel relevante en los próximos procesos electorales si la oposición logra canalizar un discurso unificado.

Por otro lado, el PLD y la Fuerza del Pueblo enfrentan el desafío de recuperar la confianza de amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes y profesionales urbanos, que se inclinan cada vez más hacia opciones asociadas con transparencia y renovación.

Los encuestadores subrayan que el 51% obtenido por el PRM representa una estabilidad en las preferencias políticas, consolidando una tendencia de continuidad y gobernabilidad de cara a los próximos años.

La organización oficialista reafirma así su liderazgo político, respaldada por una percepción ciudadana favorable en materia económica, social y de gestión pública.

De mantenerse esta tendencia, el PRM se perfila como la fuerza política con mayor capacidad de retención del poder, reafirmando su posición dominante en la escena nacional y su conexión con las aspiraciones del electorado.

