Primera parada Grand Thomás Celebrity Golf será el sábado

Tuto Tavárez

SANTIAGO, RD.- El próximo sábado 20 de septiembre se celebrará la primera parada del Grand Thomás Celebrity Classic de Golf, uno de los certámenes más esperados del país, que tendrá como escenario el majestuoso campo Playa Nueva, PGA Ocean’4, en La Romana.

El torneo, organizado por la Quality Life Foundation, estará dedicado de manera especial a la empresa Equifax, que respalda esta edición marcada por grandes expectativas y una amplia participación de golfistas nacionales.

El evento, que combina deporte, entretenimiento y solidaridad, tendrá un recorrido que incluye tres paradas en diferentes regiones del país: el Este, el Norte y el Cibao, cerrando en Santiago.

La segunda parada está programada para el 4 de octubre en los links de Playa Dorada Golf Course, en Puerto Plata, donde nuevamente se reunirán importantes figuras del golf y la vida social dominicana.

El cierre de lujo será el 11 de octubre en el Campo Las Aromas Course, en Santiago, escenario que dará la clausura al Grand Thomás Celebrity con la participación de decenas de competidores y el reconocimiento a los ganadores de las diferentes categorías.

Este torneo es una creación del empresario de la comunicación Haime Thomás Frías, productor de reconocidos programas de televisión y radio, quien ha logrado consolidar el certamen como un clásico en el calendario deportivo nacional.

La dirección técnica del evento recae en Rafael Octavio Castillos, considerado uno de los organizadores más experimentados en la disciplina, quien definió el certamen como “el torneo scramble en pareja más competitivo del país”.

Castillos explicó que los requisitos de participación y la dinámica del juego hacen del torneo una experiencia exigente, pero al mismo tiempo emocionante para los golfistas.

Durante la primera parada en La Romana se competirá en tres categorías masculinas: A, B y C, un esquema que se repetirá también en la segunda fecha en Playa Dorada, Puerto Plata.

Para la gran final en Las Aromas, además de las tres categorías de caballeros, se incluirá una categoría especial para damas, ampliando la participación y fomentando la inclusión en el torneo.

En cada una de las tres fechas se espera la participación de unos 120 jugadores, lo que en total reunirá alrededor de 360 golfistas en toda la competencia.

El Grand Thomás Celebrity Classic de Golf es reconocido por la calidad de su organización, el nivel competitivo y la diversidad de los atractivos premios que entrega en cada edición.

A lo largo de los años, este certamen se ha posicionado como una fiesta del golf nacional, donde se conjugan la pasión deportiva, el compañerismo y el respaldo de empresas que confían en el impacto positivo de esta plataforma.

Con el inicio en La Romana, el torneo promete una nueva edición cargada de emoción y alto nivel, consolidándose como una cita obligada para los golfistas y seguidores de esta disciplina en la República Dominicana.