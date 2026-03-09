Presidente del CDP resalta rol femenino en los medios de comunicación al celebrar Día Internacional de la Mujer

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas, felicitó a las comunicadoras del país y a todas las mujeres dominicanas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, resaltando su invaluable aporte al desarrollo de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia.

El titular del gremio periodístico expresó que las mujeres han demostrado a lo largo de la historia una extraordinaria capacidad de liderazgo, compromiso y sensibilidad social, cualidades que también se reflejan de manera ejemplar en el ejercicio del periodismo nacional.

Pérez Novas Señaló que las comunicadoras dominicanas desempeñan un papel fundamental en la construcción de una opinión pública informada, aportando profesionalidad, ética y dedicación en cada uno de los espacios donde ejercen su labor informativa.

Asimismo, destacó que la presencia femenina en los medios de comunicación ha contribuido a enriquecer la diversidad de voces y perspectivas dentro del debate público, promoviendo una comunicación más humana, inclusiva y representativa.

El titular del CDP reafirmó su compromiso de continuar impulsando, a través del gremio, iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades, el respeto y la valoración del trabajo de las mujeres dentro del sector de la comunicación y en todos los ámbitos de la vida nacional.

Finalmente, Pérez Novas exhortó a la sociedad dominicana a seguir

trabajando unida para garantizar mayores espacios de participación, respeto y

reconocimiento a la mujer, reiterando su felicitación a todas las comunicadoras

y a la figura femenina en sentido general en esta significativa fecha.