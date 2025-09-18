Presidente de Fedomu, Nelson Núñez agradece entrega de camiones a municipios y DM turísticos con mayor impacto de sargazo

Santo Domingo.-El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, la entrega de 38 camiones volteo a municipios y distritos municipales, con el objetivo de reforzar la recogida de desechos sólidos en municipios de alta densidad turística.

El también alcalde de Samaná, indicó que la Presidencia de la República a través del Ministerio de Turismo, realizará una segunda etapa de entregas para localidades que no fueron incluidas en este levantamiento. Además resaltó que el criterio de selección de esta fase, se basó en los municipios y distritos mucipales con mayor impacto de sargazo.

“Desde Fedomu valoramos esta iniciativa con mucho entusiasmo, debido a su impacto en la sostenibilidad del turismo en momentos en el que nuestro país tiene la proyección de recibir 11.5 millones de visitantes durante este año 2025, lo que nos brinda la oportunidad de ofrecer la mejor de las experiencias a nuestros huéspedes”, aseguró Núñez.

Asimismo, destacó la labor de los ayuntamientos para asegurar la posición privilegiada que ostenta el país como principal destino turístico de la región, mientras agradeció el apoyo que siempre han recibido los gobiernos locales a través del Ministerio de Turismo.

En esta ocasión los municipios y distritos municipales que recibieron la contribución son: Barahona, Samaná, Constanza, Las Terrenas, Río San Juan, Jarabacoa, Puerto Plata, Boca Chica, La Caleta, La Otra Banda, Miches, Los Quemados, Los Patos, Las Galeras, así como Verón, Punta Cana y Cumayasa, entre otros.

Esta iniciativa forma parte del Programa Sostenibilidad, que busca garantizar limpieza y orden en los destinos turísticos, fortaleciendo el atractivo ambiental y cultural de la República Dominicana. La adquisición de estos camiones contó con una inversión de RD $107,209,170, mientras que para la segunda etapa de entregas se estima un monto similar, lo que superaría una suma total superior a los RD $250 millones.

Se recuerda que el acto de entrega de estos caminos estuvo encabezado por el ministro de Turismo, David Collado y contó con la participación del presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José Sencilie, así como alcaldes y directores distritales.