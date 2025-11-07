Presidente Abinader entrega hospital totalmente remozado y nueva emergencia en Yaguate, garantizando atención segura y digna para 42 mil personas

Yaguate, San Cristóbal.- El presidente Luis Abinader entregó este jueves junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, el remozamiento general y la nueva Emergencia del Hospital Municipal de Yaguate, marcando un cambio trascendental en la calidad de los servicios de salud de este municipio y garantizando que más de 42 mil habitantes reciban atención médica en condiciones seguras, con la dignidad que merecen.

La obra, ejecutada por el SNS con una inversión superior a RD$126 millones, incluye infraestructura renovada, equipamiento de última generación y un nuevo sistema de media tensión que optimiza la operación del centro. El hospital cuenta ahora con consultorios generales, quirófano, sala de partos, laboratorio, Rayos X, área de internamiento, unidad neonatal, vacunación y un consultorio especializado en tuberculosis, además de una nueva Emergencia construida desde cero, que dispone de área de triaje, curas, nebulización, observación y reanimación.

Durante el acto inaugural, el mandatario informó que el municipio recibirá una nueva ambulancia, ensamblada en San Cristóbal, gracias a la coordinación con el general Méndez del Centro de Operaciones de Emergencias. La unidad será destinada principalmente a los traslados interurbanos y reforzará el sistema de atención de emergencias en la zona.

El presidente Abinader exhortó a la comunidad a cuidar y proteger el hospital recién entregado, formando un voluntariado integrado por ciudadanos, líderes religiosos y miembros de juntas de vecinos, que vele por el buen uso de las instalaciones. “Esto es de ustedes, protéjanlo”.

El jefe de Estado destacó que San Cristóbal contará muy pronto con uno de los hospitales más modernos del país en el área de traumatología, cuya construcción avanza rápidamente y se estima estará lista a mediados del próximo año.

Explicó que este nuevo hospital forma parte de la red nacional de trauma que el Gobierno construye para salvar vidas en todo el territorio. Mencionó los centros traumatológicos ya inaugurados en Azua y Higüey, además de los que se entregarán próximamente en Sosúa, Valverde y el hospital regional de San Francisco de Macorís, el más importante del país, que también cuenta con un área especializada en trauma.

Abinader señaló que los minutos posteriores a un accidente son vitales para salvar vidas, por lo que el objetivo de esta red es ofrecer atención oportuna y descongestionar los hospitales de referencia. En el caso de San Cristóbal, el nuevo centro reducirá en un 45% los pacientes que acuden al hospital Juan Pablo Pina, mejorando así sus servicios generales.

Durante su intervención, anunció además, la firma de un acuerdo para entregar títulos de propiedad a los residentes de Yaguate, Doña Ana, Semana Santa y Duboc. Explicó que el proceso será sometido al Congreso Nacional y que se espera iniciar el trabajo de campo una vez aprobado, estimando que se beneficiarán más de seis mil familias, incluyendo la zona central de Yaguate.

El jefe de Estado destacó la importancia de la titulación como un programa transformador, que otorga seguridad jurídica a las familias y multiplica el valor de sus propiedades. Recordó que su gobierno ha entregado unos 145 mil títulos de propiedad en todo el país y que la meta es duplicar esa cifra antes de finalizar su gestión.

Presidente Abinader ha entregado más de 85 hospitales en todo el territorio nacional en los últimos cinco años

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, resaltó los significativos avances en materia hospitalaria alcanzados durante la gestión del presidente Abinader, destacando la entrega de más de 85 hospitales en todo el territorio nacional en los últimos cinco años, cifra sin precedentes en la historia sanitaria del país.

Lama anunció que hace dos días fue adjudicado para transformarse de manera completa y con una inversión que supera los RD$325 millones, el Hospital Rafael Mañón, que se convierte en un hospital materno infantil. Agregó que también se adjudicaron los dos hospitales de Villa Altagracia para también transformarse en modernos hospitales”.

Lama resaltó que, en comparación con los 191 hospitales que existían en agosto de 2020, el actual Gobierno ha entregado más del 45% de todos los hospitales del país en apenas cinco años.

El funcionario resaltó los avances en todo el territorio nacional, citando la entrega de hospitales en Duarte, San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia, la construcción y adjudicación de nuevos centros traumatológicos, pediátricos y maternos infantiles.

Asimismo, informó que durante el 2024 el SNS alcanzó récord histórico en servicios de salud, con más de 429,000 cirugías y que al cierre de octubre de este año 2025, y se ha realizado más de 500,000 cirugías y el país registra las menores tasas de mortalidad neonatal e infantil en la historia del país.

Gobierno reafirma su compromiso con la salud como un derecho fundamental

En tanto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que con la entrega del remozado Hospital Municipal de Yaguate, el Gobierno reafirma su compromiso con la salud como un derecho fundamental. Señaló que gracias a la visión del presidente Luis Abinader, la salud avanza en todo el país y se reconoce también a nivel internacional, recordando que la República Dominicana ha sido galardonada con premios mundiales en enfermedades crónicas, hipertensión, cáncer infantil y accidentes cerebrovasculares. “Estamos viendo el avance de una salud que dignifica, que se palpa en cada hospital y que garantiza atención de calidad con equipos modernos y personal comprometido”.

Asimismo, la gobernadora provincial, Pura Casilla, expresó que hoy celebran el 181 aniversario de la Constitución, que establece el derecho a la salud con la presencia del presidente Abinader quien vino hoy a otorgar ese derecho a los moradores de Yaguate es un reconocimiento a ese importante artículo”.