Popular extiende la funcionalidad de Código CASH a su red de subagentes

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano informó que su funcionalidad de Código CASH, la cual permite retirar efectivo sin el uso de una tarjeta, ya está disponible en su red de Subagente Popular con comercios afiliados en todo el país.

Esta innovación permite a los clientes generar un código de retiro desde la App Popular y utilizarlo para retirar efectivo en cualquier comercio miembro de la red de Subagente Popular, sin necesidad de tarjeta ni contacto físico.

Esta expansión del servicio responde al enfoque estratégico de la entidad bancaria de ofrecer soluciones innovadoras, seguras y prácticas, que favorecen la inclusión financiera.

La red de subagentes ofrece horarios más amplios que las sucursales.

Plataforma de inclusión

La red Subagente Popular expande el acceso a servicios bancarios básicos a zonas donde no hay sucursales, especialmente a personas no bancarizadas o de baja bancarización.

Al utilizar comercios locales como puntos de servicio, facilitan transacciones como depósitos, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, a menudo con horarios más amplios y flexibles que los de una sucursal. Ahora, con el retiro de efectivo, se fortalece aún más la misión de ser una plataforma de inclusión.

La red de Subagente Popular cuenta con alcance nacional y tiene presencia en las 32 provincias del país y en 127 de sus 158 municipios.

Digitalización del efectivo



La funcionalidad del Código CASH se activa desde la App Popular, donde el cliente selecciona el monto a retirar y genera un código temporal con vigencia limitada. Este puede ser utilizado en el establecimiento afiliado permitiendo retiros rápidos cerca de su entorno.

Las operaciones de retiro junto con las de depósito constituyen el 78 % de las transacciones realizadas en los Subagente Popular. A estas les siguen el pago de servicios, la recarga de teléfonos móviles y el pago de tarjetas de crédito.

En cuanto a los comercios que conforman esta red, las farmacias lideran con cerca de una cuarta parte seguidas por colmados y supermercados.