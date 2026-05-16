Policía Nacional fortalece liderazgo femenino con jornada formativa para más de mil aspirantes

El encuentro reunió a 1,135 mujeres en entrenamiento policial para impulsar su crecimiento académico, profesional y humano

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Dirección General de la Policía Nacional realizó el encuentro “Mujer, proyecto de vida y carrera policial”, una jornada orientada a fortalecer el liderazgo y la preparación integral de las estudiantes de la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General R. Eulogio Benito Monción Leonardo, en Hatillo, San Cristóbal.

La actividad reunió a 1,135 mujeres en proceso de formación policial, reafirmando el compromiso institucional con la profesionalización y el fortalecimiento del rol femenino dentro de la Policía Nacional.

El evento se desarrolló en el auditorio de la Plaza Educativa Juan Pablo Duarte y contó con la participación de importantes autoridades, entre ellas la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, y la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional, Lonie Catherine Seijo de Cruz.

Durante la jornada, las participantes recibieron conferencias enfocadas en liderazgo, salud emocional, vocación de servicio y transformación institucional, impartidas por especialistas y altos mandos policiales.

La ministra Gloria Reyes motivó a las futuras agentes a ejercer sus funciones con firmeza y compromiso, destacando que las mujeres desempeñan un papel esencial en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la democracia.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a la Policía Nacional en una reforma institucional con perspectiva de género, orientada a construir una entidad más humana, cercana e inclusiva.

Las actividades incluyeron espacios de preguntas y respuestas, además de reconocimientos a las expositoras y autoridades participantes por sus aportes a la formación y empoderamiento de las futuras integrantes de la institución policial.

El encuentro concluyó con un llamado a las estudiantes a continuar su proceso de formación con disciplina, responsabilidad y vocación de servicio, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con una Policía Nacional más profesional y orientada al bienestar de la ciudadanía.