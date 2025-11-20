Poder Judicial presenta Justicia del Futuro 2034: una transformación con visión a 10 años

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Poder Judicial dominicano presentó este miércoles, en un lanzamiento virtual abierto a toda la ciudadanía, su ambicioso Plan Justicia del Futuro 2034, una hoja de ruta que marca una nueva etapa en la transformación del sistema judicial del país.

Durante el acto, transmitido por YouTube, Facebook e Instagram, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Henry Molina, explicó que este plan surge del diálogo y el consenso entre diversos actores de la nación.

Informó que en su elaboración participaron jueces, servidores judiciales, representantes de los poderes públicos, líderes políticos, empresariado, academia, sociedad civil y organismos internacionales, quienes aportaron una visión plural y estratégica del futuro de la justicia dominicana.

Molina afirmó que cada reforma del plan fortalece el sistema democrático y consolida el Estado social de derecho, garantizando que el servicio judicial se ofrezca con mayor humanidad, integridad y empatía.

“Este plan no impone una visión. Es una conversación permanente y un mapa para la acción; su fuerza está en los valores que lo sustentan: servir con integridad, actuar con responsabilidad y ejercer justicia con respeto”, expresó el presidente de la SCJ.

El presidente de la República, Luis Abinader, quien participó en la transmisión, calificó la iniciativa como un acto de madurez institucional y de compromiso con el futuro del país.

“El plan Justicia del Futuro 2034 transforma la ley en un instrumento de dignidad y acerca la justicia a la vida real de las personas”, destacó el mandatario.

Durante el lanzamiento se desarrollaron paneles de análisis en los que participaron César Dargan (CONEP), Carolina Mejía (Alcaldía del DN), Rodolfo Valentín (Defensa Pública), Juan Ariel Jiménez (economista) y el académico Rolando Guzmán, bajo la moderación de Servio Tulio Castaños Guzmán (FINJUS).

El plan proyecta la digitalización total de la justicia, la interoperabilidad con otras instituciones y una mayor autonomía del sistema judicial, con miras a una justicia más rápida, eficiente y sin retrasos procesales.

Otro de los pilares es la humanización del servicio, colocando a la persona en el centro del proceso con un enfoque garantista y de respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, se prioriza la resiliencia institucional, preparándose para desafíos globales y adoptando innovaciones como analítica de datos, inteligencia artificial y justicia predictiva.

Su implementación busca mejorar el acceso y reducir tiempos y costos judiciales, fortaleciendo la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el sistema.

El plan se sostiene sobre tres ejes estratégicos: Justicia Ágil (0 % mora judicial), Justicia Accesible (100 % acceso) y Justicia Transparente (100 % rendición de cuentas), apoyado en valores como excelencia, ejemplaridad, compromiso y confianza.

Por primera vez, la planificación judicial se basó en escenarios prospectivos, proyectando la realidad del sistema a 10 años y analizando riesgos, oportunidades y posibles trayectorias institucionales.

Finalmente, el Poder Judicial reiteró que Justicia del Futuro 2034 representa un nuevo modelo de gestión abierto e inclusivo, orientado a garantizar una justicia más cercana, moderna y digna para todos los dominicanos.