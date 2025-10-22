Poder Judicial dispone suspensión de labores presenciales en todo el país por paso de la tormenta tropical Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Poder Judicial de la República Dominicana anunció la suspensión de las labores presenciales jurisdiccionales y administrativas en todos los tribunales del país este miércoles 22 de octubre de 2025, como medida preventiva ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, que afecta gran parte del territorio nacional.

La disposición, emitida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), tiene como objetivo proteger la integridad del personal judicial, administrativo y de los usuarios del sistema de justicia, evitando desplazamientos en condiciones de riesgo debido a las lluvias y ráfagas de viento asociadas al fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el comunicado oficial, las audiencias programadas en modalidad virtual se celebrarán según lo previsto, siempre que las condiciones técnicas y de conectividad lo permitan, garantizando la continuidad de los procesos judiciales de manera remota.

Asimismo, el Poder Judicial aseguró que se mantendrá el acceso ininterrumpido a los servicios digitales a través del Portal de Acceso Digital del Poder Judicial, conforme a lo establecido por la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y administrativos, y su reglamento de aplicación.

La institución recordó que esta normativa permite realizar trámites, presentar escritos, consultar expedientes y participar en audiencias virtuales, fortaleciendo el acceso a la justicia aún en situaciones de emergencia o suspensión de actividades presenciales.

En cuanto a las Oficinas de Atención Permanente y sus áreas de apoyo, el comunicado aclara que permanecerán operando con normalidad, atendiendo los asuntos de urgencia y coordinando la tramitación inmediata ante los tribunales competentes, de manera que no se vean afectadas las garantías procesales de las personas privadas de libertad.

El Poder Judicial también informó que el personal habilitado para teletrabajo continuará desempeñando sus funciones de manera regular, conforme a los protocolos establecidos, a fin de mantener la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestro personal y a los usuarios del sistema de justicia, al tiempo que garantizamos la continuidad institucional mediante los canales digitales y el trabajo remoto”, indicó la entidad en un comunicado.

La disposición del Consejo del Poder Judicial incluye al Registro Inmobiliario y a la Escuela Nacional de la Judicatura, cuyas actividades presenciales también quedan suspendidas durante la jornada del miércoles.

El organismo exhortó a abogados, usuarios y servidores judiciales a consultar los canales oficiales del Poder Judicial, como su portal web, redes sociales y sistema de notificaciones electrónicas, donde se informará oportunamente sobre la reanudación de las labores presenciales y cualquier cambio en el calendario judicial.

La tormenta tropical Melissa, que avanza sobre el sur del país, ha provocado la declaración de alerta roja en varias provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, por parte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que ha activado sus planes de contingencia ante posibles inundaciones.

En ese sentido, el Poder Judicial reiteró su compromiso con la seguridad de todos los miembros del sistema de justicia y los ciudadanos, adoptando decisiones preventivas que contribuyan a minimizar riesgos y a mantener la operatividad institucional a través de medios digitales.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la innovación y la transformación tecnológica, recordando que el sistema judicial dominicano cuenta con herramientas digitales consolidadas que permiten continuar las labores aún en escenarios de emergencia, asegurando el acceso efectivo a la justicia y la transparencia procesal.

