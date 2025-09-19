Poder Judicial aclara que no ha otorgado medio libre a Kelvin Núñez (Kanqui)

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Poder Judicial Dominicano informó este jueves que el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega no ha recibido ni ha otorgado ninguna petición de medio libre a favor de Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como Kanqui.

La aclaración surge luego de rumores difundidos en redes sociales y medios digitales sobre una supuesta concesión del beneficio al exanimador infantil, actualmente privado de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca.

El desmentido fue respaldado con una certificación oficial emitida por la Secretaría del tribunal, con fecha del 18 de septiembre de 2025, en la cual se deja constancia de que no existe registro de dicho proceso.

Núñez Morel fue condenado el 8 de junio de 2021 por el Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Santiago, que le impuso una pena de 12 años de prisión por violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, que sanciona la violación sexual.

La condena fue dictada mediante la sentencia número 371-03-2021-SSEN-00073 y ratificada el 1 de abril de 2022 por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, tras la revisión del caso.

Posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conoció un recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado, el cual fue rechazado. La decisión quedó establecida en la sentencia SCJ-SS-23-0215, de fecha 28 de febrero de 2023.

En junio de 2024, el Tribunal de Ejecución de la Pena de Santiago autorizó únicamente el traslado de Núñez desde el CCR Rafey Hombres en Santiago hacia el CCR La Isleta en Moca, donde permanece recluido hasta la fecha.

Las autoridades judiciales reiteraron que este ha sido el único proceso reciente relacionado con el interno y que no existe ninguna gestión de libertad parcial ni de reducción de pena en curso.

La Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega también emitió una certificación este 18 de septiembre de 2025, confirmando que no se registra ningún expediente nuevo vinculado a Kelvin Núñez.

Con esta aclaración, el Poder Judicial busca evitar la desinformación y ratificar que la ejecución de las sentencias penales se realiza bajo estricto apego a la ley y con total transparencia.

El caso de Núñez Morel ha mantenido notoriedad pública desde su condena, dado que fue conocido durante años como un popular animador infantil en la televisión regional.

La institución recordó que cualquier beneficio penitenciario debe tramitarse siguiendo los procedimientos legales correspondientes y bajo la supervisión de los tribunales de ejecución de la pena.

Finalmente, el comunicado enfatiza que Kanqui seguirá cumpliendo la condena de 12 años que le fue impuesta, y que por el momento no existe ninguna variación en su estatus legal ni penitenciario.

