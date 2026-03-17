PLD convoca gran encuentro en Barahona en respaldo a Gonzalo Castillo

Bartolo García

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Manuel Terrero, expresó su firme respaldo a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, destacando la importancia de fortalecer la unidad interna del partido de cara a los próximos procesos electorales.

Terrero anunció la realización de un “Gran Encuentro” en la provincia de Barahona, con el objetivo de reunir a la dirigencia y militancia peledeísta de la región sur, reafirmando el compromiso con el proyecto político que encabeza Castillo.

La actividad contará con la participación de miembros del Comité Central, presidentes de intermedios, dirigentes municipales y de distritos municipales, así como líderes de base, evidenciando la fortaleza organizativa del partido en la zona.

Víctor Terrero

El dirigente político extendió una invitación abierta a toda la militancia del PLD para que asista de manera masiva, señalando que este encuentro busca consolidar el respaldo a quien considera la mejor opción para alcanzar la presidencia.

El evento se celebrará el próximo domingo 22 de marzo a las 9:00 de la mañana en el Hotel Costa Larimar de Barahona, escenario donde se espera una amplia participación de la dirigencia política.

Durante la convocatoria, Terrero destacó que la actividad contará con la presencia de figuras relevantes del partido, entre ellas Andrés Navarro y el diputado Gustavo Sánchez, quienes han venido respaldando el proceso de articulación estratégica de la campaña.

Finalmente, aseguró que este encuentro representa una muestra de fuerza y cohesión del PLD en la región Enriquillo, motivando a la dirigencia a trabajar con determinación para garantizar el triunfo electoral en Barahona y en todo el país.

#eljacaguero #PLD #GonzaloCastillo #Barahona #PolíticaRD #EleccionesRD