Plancha 2 conquista el Cibao, aunque la Plancha 1 logra la victoria nacional en Dignidad Jurídica

Bartolo García

La corriente de abogados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dignidad Jurídica, celebró sus elecciones nacionales con un resultado dividido entre la victoria general y el comportamiento regional del voto. Aunque la plancha número 1, encabezada por el licenciado Leonardo Reynoso, obtuvo el triunfo a nivel nacional, en la Región del Cibao se impuso la plancha número 2, liderada por Luis Yépez Suncar.

La plancha número 2 recibió un impulso determinante en el Cibao gracias al liderazgo del reconocido abogado, gremialista y dirigente político, doctor Albery Bueno, quien aspiraba a la Vicepresidencia de la organización. Su influencia en la región fue decisiva para movilizar un apoyo robusto y organizado.

Bueno contó con el respaldo de figuras claves dentro del ámbito jurídico y político del Cibao, quienes aportaron estructura, logística y liderazgo territorial al proceso electoral interno. Entre ellos destacaron la licenciada Yuli Gómez, coordinadora regional de la Línea Noroeste y presidenta de Dajabón.

También respaldaron firmemente al proyecto el licenciado César Rivas, presidente de Dignidad Jurídica en Montecristi; Félix Navarro, presidente en Valverde; y Nelson Rafael Marte, presidente en Santiago Rodríguez, consolidando así una base operativa en toda la región.

La plancha número 2, impulsada por el equipo del Dr. Bueno, se benefició además del trabajo estratégico ejecutado por abogados gremialistas y peledeístas con amplia trayectoria en la dirigencia interna.

Entre ellos se destacan los juristas Orlando Álvarez, coordinador de Dignidad Jurídica del Cibao Central; Sergio Beato, coordinador en Santiago; así como los abogados Carlos López, Herminio García, Diana Paulino, Jinet Bretón y Jonael Fernández.

El proceso electoral regional también contó con el respaldo de importantes dirigentes políticos vinculados a Dignidad Jurídica, quienes jugaron un papel fundamental para cohesionar el voto peledeísta.

Entre estas figuras se resalta al líder mocano Diloné Ovalles, presidente de Dignidad Jurídica en Moca; Guillermo Martínez, presidente en Puerto Plata; y la licenciada Yesenia Pérez Ozoria, presidenta en Bonao, acompañada por la ex candidata a la Alcaldía, Fiordaliza Pichardo.

En cuanto a los resultados específicos, en Santiago la contienda fue cerrada. En la mesa número 1, la plancha 1 obtuvo 54 votos, mientras que la plancha 2 resultó ganadora con 55 votos. En la mesa número 2 ocurrió lo contrario: la plancha 1 logró 55 votos y la plancha 2 alcanzó 48.

En Dajabón, la plancha 2 obtuvo una victoria contundente, registrando 44 votos frente a los 21 alcanzados por la plancha 1, reforzando la tendencia favorable en la Línea Noroeste.

En San Francisco de Macorís, la ventaja fue para la plancha número 1, que obtuvo 23 votos frente a 16 de la plancha número 2, mostrando una distribución variada por provincia.

Al cierre del proceso, los resultados generales de la gran Región del Cibao favorecieron a la plancha número 2 con un total de 163 votos, mientras que la número 1 obtuvo 153, una diferencia de diez votos que ratifica el dominio regional de Yépez Suncar y el liderazgo del Dr. Albery Bueno.

A pesar de la intensidad del proceso, la contienda se desarrolló en un ambiente de armonía, respeto y compañerismo, resaltaron los organizadores, quienes valoraron la madurez y el compromiso de los participantes.

Los resultados reafirmaron la fortaleza interna de Dignidad Jurídica en todo el país y evidenciaron el peso político y gremial de la Región del Cibao en las decisiones del bloque jurídico del PLD.