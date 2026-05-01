Colegio Dominicano de Periodistas de Santiago felicita miembros en el Dia del Trabajador

Santiago, R.D.-Es digno, decoroso reconocer, felicitar el esfuerzo, dedicación y compromiso diario que impulsa a favor de la sociedad los abnegados miembros del Colegio Dominicano de Periodistas -CDP- seccional Santiago, este 1 de mayo 2026 en el Día del Trabajador.

El profesor universitario Carlos Arroyos Ramos, secretario general del CDP, resaltó la valentía y constancia de hombres y mujeres que laboran en medios de comunicación en Santiago, reconociendo el valor de su trabajo para el desarrollo comunitario.

Arroyo Ramos hace mención que este día 1 de mayo es como homenaje a la lucha de mujeres obreras originado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el año 1886 que por reclamar mejores condiciones laborales, ajuste al horario de ocho horas de trabajo, sin embargo, los dueños respondieron encerrandolas y pegando fuego a la empresa muriendo todas quemadas.

Para Arroyo Ramos, en este día y siempre reconocemos la entrega de periodistas y comunicadores que desempeñan sus labores con responsabilidad, compromiso con la verdad, la información oportuna y el fortalecimiento de la democracia.

También, el gremialista insta a periodistas miembros del CDP a hacer sus jornadas labores diarias basado en la ética esencial para mantener a la sociedad informada y consciente de su realidad.

Sobre ese particular, Arroyo Ramos rinde honor a quienes tienen la virtud de hacer periodismo y comunicación con honestidad y capacidad.

Sostiene que de esa manera, el periodista y comunicador que haga su rol profesional de esa manera, con sus escritos y las palabras es capaz de mover el mundo.

Llama a cada uno de ellos ser un ejemplo de constancia y entrega, trabajar con compromiso, pasión y motivados, porque al final de la jornada cosechará sus frutos tangibles.

Carlos Arroyo Ramos, secretario general del CDP en Santiago, considera que aquellos periodistas y comunicadores que hagan su labor apegado a los cánones legales, constituye la verdadera riqueza de una nación que reside en el esfuerzo de su gente y reflejan el éxito del porvenir.

Expone que el esfuerzo silencioso de cada periodista y comunicador que haga su función con seriedad, apegado a principios fundamentales, en la sociedad marca la diferencia y construyen un futuro mejor con sus manos y mente.

Arroyo Ramos envía un mensaje claro de ¡Feliz Día del Trabajador!.

“Gracias por tu esfuerzo y dedicación diaria”.