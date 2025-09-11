Pilotos extranjeros desafían a dominicanos en V Campeonato Nacional de Motocross en Higüey

Bartolo García

HIGÜEY, La Altagracia, R.D.– El motocross dominicano vivirá una jornada electrizante este domingo cuando cuatro pilotos internacionales se midan contra los principales exponentes locales en la quinta fecha puntuable del Campeonato Nacional de Motocross 2025, que se celebrará en la pista Higüey MX Race Park.

Los visitantes son los españoles Gilen Albisua y Sergio Castro, el estadounidense Bryton Carrol y el costarricense Engel Araya, catalogado por la prensa de su país como la gran sensación juvenil de la disciplina. Su llegada añade un atractivo especial al evento, considerado uno de los más esperados del calendario.

El presidente de la comisión organizadora, Byron Rosario, informó que los pilotos extranjeros ya realizaron entrenamientos en la pista y dejaron ver su calidad técnica y velocidad, generando gran expectativa entre fanáticos y rivales.

Araya, de apenas 15 años, competirá en la categoría de 85cc, donde se enfrentará al actual campeón nacional Gabriel Alonso, al líder del campeonato Jorge Isaac Suárez y a Sebastián Guzmán, segundo en la tabla. Esta categoría promete ser una de las más disputadas del fin de semana.

Entre los dominicanos, todas las miradas estarán puestas en Franklin “La Bestia” Nogueras, campeón latinoamericano y actual líder en las categorías de 250cc y 450cc. Nogueras encabeza un grupo élite de corredores locales que incluye a Darnell Lantigua, Luis Alvarado, Luis Martínez, Jffrye Taveras y Jowen Castillo.

Rosario explicó que el evento contará con 11 categorías: 450cc, 250cc, pre-expertos, master A y B, 85cc, novatos, 65cc, súper pee wee, pee wee y principiantes. Todas las carreras se disputarán en dos mangas cronometradas, garantizando espectáculo desde el inicio.

La pista Higüey MX Race Park, ubicada en la avenida Club Rotario, carretera Matachalupe, ha sido preparada con estándares internacionales, lo que asegura un escenario seguro y competitivo para los participantes.

En la categoría 450cc, Nogueras lidera con 169 puntos, seguido por Luis Alvarado con 138 y Luis Martínez con 109. En la 250cc, el propio Nogueras encabeza la tabla con 197 puntos, seguido por Lantigua y Arturo Rodríguez.

Los pre-expertos tienen como líder a Seigel Ayala con 183 puntos, mientras que en master A, Adón Félix comanda con 151. En master B, Tirso Martí domina con 167 unidades, seguido de Cristian Estrella y Rafael Pacheco.

En 85cc, Jorge Isaac Suárez marcha al frente con 194 puntos, seguido por Sebastián Guzmán con 162 y Gabriel Alonso con 159. Esta categoría se perfila como una de las más emocionantes por el nivel de sus competidores.

En novatos, Dary Hernández lidera con 167, mientras que en 65cc Gabriel Alonso repite como líder con 147 puntos. En súper pee wee, Hamlet Veras se mantiene sólido con 183 unidades.

En la categoría pee wee, Lucas Morín lleva la delantera con 122 puntos, seguido por Luis Alvarado con 100. Por último, en principiantes, Lisandro de los Santos domina con 175 puntos, escoltado por Milton Aléxis y Emmanuel Guzmán.

El evento reunirá a más de un centenar de corredores nacionales e internacionales, además de cientos de fanáticos que se espera llenen las graderías y alrededores de la pista para vivir un domingo de adrenalina y pasión por el motocross.

Con la participación de figuras extranjeras y el respaldo de la afición local, la V Competencia Puntuable del Campeonato Nacional se proyecta como un espectáculo que consolidará a Higüey como uno de los epicentros del motocross en República Dominicana.

#eljacaguero #MotocrossRD #Higüey #Deportes