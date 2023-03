What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Cuando el niño Osiris Alvarado comenzó a dar sus primeros pasos, muchos vaticinaron que era cuestión de tiempo para verlo con un acordeón entre sus manos.

Su padre era el virtuoso acordeonista de la música típica Bartolo Alvarado, conocido como “El Ciego de Nagua”.

Cuando Osiris cumplió los 11 años, sacó a relucir su amor por el béisbol por encima de la música.

Empuñó un guante e ignoró el acordeón, aunque su padre nunca mostró interés para que sus hijos se dedicaran a seguirles los pasos.

De las manos del fallecido dirigente Cornelio Peña, Osiris comenzó a jugar pelota, como defensor de la segunda base.

Con las enseñanzas de Cornelio, jugó en todas las categorías menores del béisbol en Santiago, incluyendo el torneo amateur.

Mientras estudiaba una carrera universitaria, participó con la PUCMM en el béisbol mayor de Santiago.

Alvarado recuerda haber jugado para los dirigentes Pedro Méndez y Joe Checo, donde ganó varios torneos.

Un año de su carrera amateur entre 1989 y 1993, también lo jugó en San José de las Matas.

Osiris se graduó de ingeniero civil y se convirtió en un buen jugador de softbol cuando abandonó el béisbol.

Luego se fue a los Estados Unidos y recuerda que a su llega a Nueva York, unos amigos lo reclutaron para jugar en una liga de softbol.

Sin embargo, el softbol le quitaba muchas horas que tenía que dedicar al trabajo y optó por dejar el juego.

El pasado lunes 27, se cumplieron 3 años del fallecimiento de Bartolo Alvarado (El Ciego de Nagua) y Osiris vino a Santiago acompañando a su madre doña María.

Bienvenido a la Patria Grande y a la Chica, Osiris Alvarado un beisbolista que jugaba bien y es un gran caballero.

SQUEEZE PLAY: Barack Obama es el narrador de una serie de documentales dedicados a Parques Nacionales del Mundo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Edwin Espinal, el popular Pocotó, está luciendo muy bien en la pretemporada de México…Por cierto, los mexicanos le apodan “Err Niño” y no Pocotó…Mi primo Aneury Tavárez se fue o lo fueron, de las Águilas Cibaeñas a los Toros del Este…Mi sobrino Wendell Rijo se fue o lo fueron de los Toros del Este a los Leones del Escogido…Pedro Agustín Castillo está esperando el destino de Juan Carlos Pérez para comprar la gorra nueva del 2023…Después de su debut en el Clásico Mundial como comentarista, el expelotero Carlos Gómez podría estar en el pre o post juego de la Aguilas Cibaeñas…La Federación Dominicana de Baloncesto hizo un reconocimiento a Miguel Balaguer y eso ha desatado los demonios en algunos sectores de Santiago…No encuentro nada malo en eso, Miguel es un hombre de baloncesto…En cambio, cuando hacen reconocimientos a personas que no son del baloncesto nadie dice nada…Todos callan cuando se reconoce a un político, porque facilitan anuncios…Lo dejo ahí, porque ahorita piden mi cabeza, sin respetar que esté plateada…Cuando iba a comenzar el Baloncesto Superior de Santiago, se anunció que José García (Calcaño) sería el dirigente del Club Sameji…No había seguido los juegos por estar fuera…Pero, vi que Joel Ramírez y no García estaba dirigiendo el Sameji…Llamé un amigo y me dijo que Calcaño dirigió los primeros 5 juegos…Tenía marca de 4-1 cuando sorpresivamente fue licenciado…Así no…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, las mariposas tienen el sentido del gusto en sus patas…Por hoy, out 27.