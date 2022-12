What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

(2 de 2)

En esta segunda entrega de los Tony (Peña y Batista), corresponde hablar del defensor de la tercera base.

*

En la temporada 1994/95 Tony Batista hizo su debut en la pelota dominicana con el uniforme de los Tigres del Licey.

*

Esa campaña Batista tuvo un efímera actuación de 10 juegos con solo 19 turnos, 3 hits, uno jonrón y otro doble.

*

Las Águilas Cibaeñas adquieren a Tony Batista para la temporada 1995/96 y jugó en 34 partidos con 122 turnos, en los cuales disparó 41 cohetazos para promedio de 336.

*

Ese año Batista pegó 4 jonrones, 10 dobles, impulsó 20 carreras, anotó 16, negoció 12 bases por bolas y abanicó 23 veces.

*

Con esos guarismos Tony Batista se alzó con el trofeo de Novato del Año de la pelota dominicana.

*

Para la estación de 1996/97, Tony era el dueño de la esquina caliente de los aguiluchos, la cual defendió en 42 juegos.

*

Con su estilo raro y único de pararse en el home, Batista tuvo 156 turnos oficiales, despachando 46 metrallazos para promedio de 295.

*

Sonó 4 cuadrangulares, 11 dobletes, remolcó 26 carreras y pisó el pentágono en 22 ocasiones.

*

Agregamos que fue líder en dobles, remolcadas y bases alcanzadas en esa primera temporada completa.

*

Al momento de elegir el Jugador Más Valioso del torneo, no había duda que era Tony Batista, ganando así el Novato del Año en su primera temporada y el MVP en la segunda, emulando al tocayo Tony Peña.

*

SQUEEZE PLAY: "Si en Nochebuena no hay que comer, noche mala se debe llamar", refrán…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Debemos continuar con Tony Batista por una protesta, porque se dice que es nativo de Mao…Dice el colega puertoplateño Aridio Perdomo…"Creo que los seres humanos somos nativos de la provincia donde nacimos, por lo que creo que Tony Batista , aunque salió de la provincia de Mao, Valverde, no es nativo de allí, sino que vino al mundo en la comunidad de La Sabana del municipio de Luperón, Puerto Plata, por lo que reivindicó su nacionalidad de hijo distinguido de la Novia del Atlántico"…Eduardo Núñez escribe desde Nueva York y hace el siguiente apunte sobre Tony Batista…"Leocadio Antonio Batista Acosta nacido en Cangrejo, Puerto Plata, donde hay un puente antes de llegar al aeropuerto, salió chiquito de Mao"…A Tony que aclare…Sea en el Cangrejo o La Sabana sería puertoplateño…Si es en Los Cambrones de Mao, igual que Roberto Tineo, es maeño…Muchos relacionamos a Papi Bisonó con Navarrete (Villa Bisonó), donde ha tenido una gran incidencia, pero nació en Altamira…