Tuto Tavárez

No lo vi lanzar, pero su nombre me era familiar.

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Me refiero a Manuel Casimiro De la Nota (Manolo), quien falleció el pasado martes en La Vega que lo vio nacer, crecer y desarrollarse.

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Quiero compartir unos datos que nos aporta el colega amigo Cándido De Oleo, con una foto muy interesante, con la cual ilustramos esta entrega.

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La foto muestra a un jovencito Rubén De Lara (Cuarto desde la izquierda y segundo desde la derecha).

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El equipo se llamaba Ron Tavares y los que están en la foto son: Nono Cosme, Manolo De la Mota, Jorge Rodríguez, Rubén De Lara (Manager), Salvador Beato y Chico Espinal.

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La foto fue tomada en el municipio vegano de Constanza en 1958, es decir, hace 68 años.

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Sobre el equipo Land Rover me dice Cándido que el manager era Joaquín Sánchez, cariñosamente el Cojo.

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Radhamés Sánchez, quien fue un buen lanzador amateur y con los Indios del Valle, es hijo de Joaquín.

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Ese equipo, además de mi primo Jesús Frómeta, tenía a Cuquito Fernández, José Frank Ramos, Papi Acosta, Gilberto Robles, Papito Polanco y el veloz Porfirio “Popo” Veras, entre otros.

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Manolo de la Mota sirvió también como profesor de educación física escolar, tanto en La Vega como en su vecina Bonao.

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Quienes lo vieron lanzar, aseguran que es uno de los mejores pitchers que ha tenido el béisbol amateur.

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El cuerpo inerte de don Manolo de la Mota, fue sepultado al mediodía de este jueves, después de una misa en la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega. (Descanse en Paz.

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SQUEEZE PLAY: Estrecho de Bonifacio, las islas mediterráneas Córcega y Cerdeña, están separadas por este estrecho…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…La Federación Dominicana de Béisbol, es la única entidad que dice en qué invirtió el dinero que recibe por el Clásico Mundial de Béisbol…Bien por Juan Núñez Nepomuceno y los demás directivos…Este viernes es triple…A las 4:00 se inaugura el torneo de Boxeo Vacacional Mi Barrio, Comunidad Segura…A las 6:00 de la tarde, comienza la Liga Dominicana de Fútbol, con partido entre Moca FC y Atlético Vega Real, en la bombonera de los mocanos…A las 7:00 de la noche, ser1< el IX Encuentro de Genealogía gurabera, en el Club Atlético Mambuiche, de Gurabo…Serán reconocidos, empresarios, deportistas, comunicadores, artistas, personas del mundo cultural, profesores y médicos…Estaremos por ahí atendiendo a la invitación de Diomedes Reyes…Los galardonados serán: Arnulfo Gutiérrez, Brenda Sánchez, Freddy Crissóstomo y Rafael Hernández (Rafa Hierro…Así como, Manuel Hernández, Darío Acevedo y Adalberto Peña…El profesor Víctor Pérez, los hermanos de cultura Héctor y Ángel Jerez y póstumamente a Juan Pablo Zacarías Arias…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Filisteo es un hombre muy fuerte, alto y corpulento. Se representa a una persona de un antiguo pueblo de la costa de Canaán, Ejemplos Goliat y Sansón…Por hoy, out 27.